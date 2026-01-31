تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في طرابلس… الجيش يوقف أحد المطلوبين
أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "م.ر" في محلة شارع المصارف في مدينة
طرابلس
، بحسب معلومات "
لبنان 24
".
وتخلّل عملية التوقيف إطلاق نار في الهواء من قبل عناصر الدورية، وذلك بعد محاولة فرار المطلوب.
وقد جرى اقتياده إلى التحقيق بإشراف
القضاء
المختص، علمًا أنّ بحقه عدة مذكرات توقيف.
