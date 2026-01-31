في طرابلس… الجيش يوقف أحد المطلوبين

أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "م.ر" في محلة شارع المصارف في مدينة ، بحسب معلومات " ".



وتخلّل عملية التوقيف إطلاق نار في الهواء من قبل عناصر الدورية، وذلك بعد محاولة فرار المطلوب.



وقد جرى اقتياده إلى التحقيق بإشراف المختص، علمًا أنّ بحقه عدة مذكرات توقيف.

