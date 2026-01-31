شهيد في غارة على بلدة رب ثلاثين

أغارت مسيّرة إسرائيلية على أحد المواطنين في بلدة رب ثلاثين، ما أدى إلى استشهاده.



وأفادت المعلومات أنه من آل فقيه وكان متواجدًا على سطح منزله وقت استهدافه.









وصدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على بلدة قضاء أدت إلى استشهاد مواطن.