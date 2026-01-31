تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في هذه المنطقة...ضبط مكملات غذائية منتهية الصلاحية

Lebanon 24
31-01-2026 | 08:30
في هذه المنطقة...ضبط مكملات غذائية منتهية الصلاحية
في هذه المنطقة...ضبط مكملات غذائية منتهية الصلاحية photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

" متابعةً لجهودها في مكافحة المخالفات التي تمسّ الصحة العامة وسلامة المواطنين، بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٦، دهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا، بمؤازرة مراقب من وزارة الصحة، شركة أدوية ومكمّلات غذائية في محلة الجناح – بئر حسن، لقيامها ببيع أدوية غير مستوفية الشروط القانونية.

وضبطت كميات كبيرة من عبوات مكملات غذائية مخصّصة للتنحيف منتهية الصلاحية.

وقد خُتم مستودع الشركة بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحب الشركة اللبناني (ح.غ)، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص ". 

 

