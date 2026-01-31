في هذه المنطقة...ضبط مكملات غذائية منتهية الصلاحية

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

" متابعةً لجهودها في مكافحة المخالفات التي تمسّ الصحة العامة وسلامة المواطنين، بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٦، دهمت دورية من الإقليمية – مكتب ، بمؤازرة مراقب من ، شركة أدوية ومكمّلات غذائية في محلة الجناح – بئر حسن، لقيامها ببيع أدوية غير مستوفية الشروط القانونية.

وضبطت كميات كبيرة من عبوات مكملات غذائية مخصّصة للتنحيف منتهية الصلاحية.

وقد خُتم مستودع الشركة بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحب الشركة اللبناني (ح.غ)، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة المختص ".