|
|
لبنان

وزير الثكافة يفتتح معرض الكتاب للاطفال

Lebanon 24
31-01-2026 | 08:50
وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب للاطفال
وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب للاطفال photos 0
 افتتح وزير الثقافة غسان سلامة، معرض الكتاب للاطفال 2026 تحت عنوان "معا ننشر حب القراءة"، في مقر المكتبة الوطنية لاحدث اصدارات كتب الاطفال من 5-15 عامًا.

وبعد جولة للوزير سلامة في ارجاء المعرض والاطلاع على الكتب لعدد من دور النشر التي شاركت في هذه الفعالية، بدعوة من وزارة الثقافة ارتأى سلامة ان يقرأ للاطفال قصة لحثهم على ان يكون الكتاب خير جليس .

وتعليقًا على أهمية تنظيم هذا المعرض قال الوزير سلامة: "هذه المبادرة من وزارة الثقافة مبنية على قلق  تدني مستوى القراءة عند الأطفال والأولاد، ولذلك قمنا بهذه المبادرة لكي يقوم الطفل والولد بلمس الكتاب والتآلف معه والتعود عليه ولكي يرصد الناشر أيضاً ردود الفعل عند الأطفال والأولاد على ما يقدمهم لهم ويطور إنتاجه، وفقاً لذلك هذه أولى المبادرات لهذا العام.

وأضاف: هذا العام سيكون مفعما بالمبادرات للتشجيع على القراءة والمطالعة، والخطوة المقبلة ستكون في عملية دعم المكتبات خارج العاصمة من خلال تعزيزها وتنويع الكتب التي تقدمها للقارئ، وتشجيع المطالعة الهدف هو نفسه التشجيع على المطالعة وعدم ترك القراءة فقط لمتابعة ما هو على الهاتف الخليوي أو على الحاسوب أو على السوشال ميديا، مشدداً على ضرورة أن لا يترك الولد القراءة وراءه لأنه سيفقد القدرة على التركيز الفكري الذي يشجع عليه الهاتف الخليوي، فقط القراءة هي التي تساعد الولد على التركيز، ونحن نعلم أن هناك نوعا من المرض يضرب أطفالنا ويطال أطفال العالم إجمالاً بسبب التقنية الحديثة وهي انعدام القدرة على التركيز، لن تعود تلك القدرة إلا من خلال القراءة والمطالعة".

ولفت الى ان "هذه الخطوة مشجعة جدا، على امل ان تكون فعالية ثقافية سنوية".

