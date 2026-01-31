في بلدة محيبيب.. هذا ما سيقوم به الجيش واليونيفيل

ستقوم بعد قليل وحدات من الجيش وقوات اليونيفيل (الكتيبة الفرنسية) بتفجير قذائف وأجسام حربية غير منفجرة في بلدة محيبيب، بين الساعة 4:30 و5:00، وفق معلومات " ".



