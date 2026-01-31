تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"الوطني الحر": كل الدعم لمطالب الأساتذة المُحقة
Lebanon 24
31-01-2026
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المكتب التربويّ في "التيّار الوطنيّ الحرّ" أنه "تابع الاعتصام الّذي ينفّذه الأساتذة في
لبنان
، تعبيراً عن وجعهم المشروع ورفضهم للموازنة المطروحة، لما تنطوي عليه من إجحاف بحقوقهم المعيشيّة والمهنيّة، وتجاهلٍ صارخ لدورهم الوطنيّ والرساليّ في بناء الإنسان وصون مستقبل الوطن".
وأكد المكتب في بيان "دعمه الكامل لمطالب الأساتذة المحقّة"، معتبراً أن "أيّ سياسة ماليّة أو موازنة عامّة لا تضع كرامة المعلّم في صلب أولويّاتها، ولا تؤمّن له الحدّ الأدنى من العيش
الكريم
، إنّما تُسهم في ضرب ما تبقّى من ركائز الدولة، وفي مقدّمها التربية والتعليم".
وشدّد المكتب التربويّ على أنّ "إنصاف الأساتذة ليس ترفًا ولا منّة، بل حقّ مكتسب يكفله
الدستور
ومبادئ العدالة الاجتماعيّة"، مشيراً إلى أنَّ "إصلاح القطاع التربويّ لا يمكن أن يتمّ على حساب المعلّم، بل يبدأ بتأمين حقوقه الماليّة، وتصحيح رواتبه، وحماية ضماناته الاجتماعية".
ورأى المكتب أن "تحميل الأساتذة أعباء الانهيار الماليّ والاقتصاديّ هو خيار مرفوض أخلاقيًاً ووطنيّاً ويهدّد بشكل مباشر استمراريّة التعليم الرسميّ والخاصّ على حدّ سواء".
كذلك، دان "بأشدّ العبارات، الاعتداء الصارخ الّذي تعرّض له الأساتذة المعتصمون أمام مجلس النوّاب، والّذين خرجوا مطالبين بأبسط حقوقهم في العيش الكريم ورفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات"، مطالباً السلطات المعنيّة "بمحاسبة المتورّطين في هذا الاعتداء الشنيع، وبالاستجابة الفوريّة لمطالب الأساتذة المحقّة، بدلًا من ممارسة سياسة صمّ الآذان والتجاهل المُمنهج لمعاناتهم".
واعتبر أنّ "ما حصل من تعدٍّ بالضرب وغيره من أساليب القمع، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النوّاب، يُشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقّ التعبير السلميّ المكفول دستوريًّا، وإهانةً بالغةً لكرامة المعلّم اللبنانيّ الّذي يُعدّ حجر الأساس في
بناء الأجيال
والوطن" مؤكدا "اننا لن نسمح بأن تُداس كرامة الأستاذ اللبنانيّ تحت أيّ ظرفٍ أو ذريعة".
ودعا المكتب التربويّ الحكومة والمجلس النيابيّ إلى "إعادة النظر فورًا في الموازنة بما يضمن إنصاف الجسم التعليميّ"، مطالباً أيضاً بـ"فتح حوار جدّيّ ومسؤول مع ممثّلي الأساتذة وروابطهم، بعيدًا من التسويف والمماطلة".
وختم المكتب مؤكداً ضرورة "اعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة تعالج الهدر والفساد، بدل المسّ بلقمة عيش المعلّمين".
وختم: "إنّ المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ يقف بكلّ صلابةٍ إلى جانب الأساتذة في نضالهم العادل، ويُؤكّد أنّ قضيّتهم هي قضيّة وطنيّة بامتياز، لا يجوز التعاطي معها بالإهمال أو القمع. ويؤكّد أنّه سيواصل رفع الصوت والدفاع عن قضاياهم في المحافل كلّها، إيمانًا بأنّ لا نهضة لوطن بلا تربية، ولا تربية بلا معلّم مصان الكرامة والحقوق. فالمعلّم الذي يُصنع على يديه مستقبل لبنان، يستحقّ أن يعيش بكرامةٍ وأن يُوفَّر له ما يليق بمكانته ودوره الرياديّ" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التقدمي": دعم كامل للمطالب المحقّة للقطاع العام
Lebanon 24
"التقدمي": دعم كامل للمطالب المحقّة للقطاع العام
01/02/2026 03:03:41
01/02/2026 03:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: مطالب الموظفين والمتقاعدين محقّة وأولوية وطنية
Lebanon 24
سليمان: مطالب الموظفين والمتقاعدين محقّة وأولوية وطنية
01/02/2026 03:03:41
01/02/2026 03:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي: مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"
Lebanon 24
خامنئي: مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية "محقة"
01/02/2026 03:03:41
01/02/2026 03:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: مطالب المحتجين المحقة تمت مصادرتها
Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: مطالب المحتجين المحقة تمت مصادرتها
01/02/2026 03:03:41
01/02/2026 03:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بناء الأجيال
الدستور
التربوي
الكريم
معتصم
ستوري
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2026-01-31
31/01/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟
Lebanon 24
غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟
16:44 | 2026-01-31
31/01/2026 04:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع اتفاقية بين بيروت ودمشق لتسليم 300 موقوف سوري الأسبوع المقبل
Lebanon 24
توقيع اتفاقية بين بيروت ودمشق لتسليم 300 موقوف سوري الأسبوع المقبل
16:22 | 2026-01-31
31/01/2026 04:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
Lebanon 24
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
15:53 | 2026-01-31
31/01/2026 03:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال عن "أموال تدخل لبنان".. ما علاقة "الأونروا"؟
Lebanon 24
سؤال عن "أموال تدخل لبنان".. ما علاقة "الأونروا"؟
15:46 | 2026-01-31
31/01/2026 03:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
14:02 | 2026-01-31
31/01/2026 02:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل المجلس.. ماذا حصل بين محمد رعد وعلي حسن خليل؟
Lebanon 24
داخل المجلس.. ماذا حصل بين محمد رعد وعلي حسن خليل؟
04:15 | 2026-01-31
31/01/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
07:00 | 2026-01-31
31/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
13:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2026-01-31
مقدمات النشرات المسائيّة
16:44 | 2026-01-31
غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟
16:22 | 2026-01-31
توقيع اتفاقية بين بيروت ودمشق لتسليم 300 موقوف سوري الأسبوع المقبل
15:53 | 2026-01-31
في طبرجا.. سوري يُنهي حياته
15:46 | 2026-01-31
سؤال عن "أموال تدخل لبنان".. ما علاقة "الأونروا"؟
15:34 | 2026-01-31
المقداد: المقاومة التي حمت لبنان لا يمكن إلغاؤها
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 03:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 03:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 03:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24