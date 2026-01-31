قرار للاساتذة.. هل اقترب "الاضراب المفتوح"

علم " " أن فروع روابط التعليم الاساسي في مختلف المحافظات منكبة على الاجتماعات، مع إصدار توصيات بانتظار اجتماع وبيان روابط التعليم الرسمي.



في السياق، أكّد مصدر تربوي لـ"لبنان24" أن بعض الفروع حبّذ عدم الذهاب نحو الاضراب المفتوح بشكل مباشر لما لذلك من أثر سلبي وخطير على عملية التعليم في .



وحسب المصدر، أجمعت التوصيات على ضرورة الابقاء على وحدة التحركات بين روابط المعلمين، في حين انتشر اقتراح مفاده إعطاء الحكومة اسبوعين فقط كمهلة أخيرة لتحقيق المطالب.



وأكّد المصدر لـ"لبنان24" أنه اذ لم تتجاوب الحكومة أو اتى الرد مخالفا للطلبات فإن الدعوة للاضراب المفتوح ستتم بشكل مباشر، ومن دون أي تراجع.



ولفت المصدر إلى أنّ الاضراب ستتبعه مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، والامتحانات الرسمية.

