لبنان

قرار للاساتذة.. هل اقترب "الاضراب المفتوح"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 13:07
A-
A+
قرار للاساتذة.. هل اقترب الاضراب المفتوح
قرار للاساتذة.. هل اقترب الاضراب المفتوح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علم "لبنان24" أن فروع روابط التعليم الاساسي في مختلف المحافظات منكبة على الاجتماعات، مع إصدار توصيات بانتظار اجتماع وبيان روابط التعليم الرسمي.

في السياق، أكّد مصدر تربوي لـ"لبنان24" أن بعض الفروع حبّذ عدم الذهاب نحو الاضراب المفتوح بشكل مباشر لما لذلك من أثر سلبي وخطير على عملية التعليم في لبنان.

وحسب المصدر، أجمعت التوصيات على ضرورة الابقاء على وحدة التحركات بين روابط المعلمين، في حين انتشر اقتراح مفاده إعطاء الحكومة اسبوعين فقط كمهلة أخيرة لتحقيق المطالب.

وأكّد المصدر لـ"لبنان24" أنه اذ لم تتجاوب الحكومة أو اتى الرد مخالفا للطلبات فإن الدعوة للاضراب المفتوح ستتم بشكل مباشر، ومن دون أي تراجع.

ولفت المصدر إلى أنّ الاضراب ستتبعه مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، والامتحانات الرسمية.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان24

ساسي

بانت

