إضراب موظفي القطاع العام مستمر.. وبيانٌ بـأيام الإقفال

لبنان
إضراب موظفي القطاع العام مستمر.. وبيانٌ بـ"أيام الإقفال"
Lebanon 24
31-01-2026
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
لجنة المتابعة
لرابطة موظفي الادارة العامة متابعة الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء في 2 و 3 شباط في جميع
الإدارات العامة
والوزارات والبلديات.
وفي بيان لها، قالت اللجنة: "عطفاً، على بياناتها السابقة، وبعد إقرار الموازنة خاليةً من أي إنصاف للعاملين في القطاع العام، ورفضاً لما يطرح من قِبل الحكومة بإعطاء 4 أضعاف أساس الراتب، خلال شهر شباط، تؤكد لجنة المتابعة على مطالبها التي ذُكرت في بياناتها السابقة وخلال التحركات، وخصت منها، تعديل المشروع المقدم من
مجلس الخدمة المدنية
بما يتناسب مع المطالب التي ذكرتها لجنة المتابعة، مع أجهزة الرقابة بالمضاعفات نفسها التي سيتقاضونها عند إقرار هذا المشروع، لأننا لن نرضى إلا بالمساواة عبر زيادات عادلة لا تفرق بين الموظفين ولا بين القطاعات".
وأكملت: "أيضاً، نؤكد على مطلب اعتماد الدوام 4 أيام أسبوعياً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 2 ظهراً، أسوة بأسلاك مشابهة، على أن يُعطى الموظفون بدل تعويض إضافي عن كل ساعة عمل تتخطى الدوام المذكور. رفع بدل النقل إلى مليون و 500 ألف
ليرة لبنانية
، حفاظاً على حق الموظفين في الإدارة نظراً إلى تكلُّف غالبيتهم أعباء نقل أكثر من التعويض المعتمد حالياً، ونظراً إلى عدد أيام عملهم السنوية الذي يفوق بقية الأسلاك".
وأصرت اللجنة على أن تكون الزيادة الحالية لا تقل عن 10 رواتب إضافة إلى ما يتقاضاه الموظفون في الإدارة (13 راتب + صفائح بنزين + مثابرة) ، إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع تصحيح الرواتب، مع إعطاء منحة مالية شهرية اعتباراً من 1/1/2026، ولغاية بدء العمل بهذه الزيادة".
ودعت الى إشراك ممثل عن لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة في اللجان التي تناقش مشروع تصحيح الرواتب لضمان تحقيق المطالب كافة، والحفاظ على حقوق الأجراء الدائمين والمتعاقدين في
الإدارة العامة
كافة، والتسوية العادلة والمنصفة للعاملين بالفاتورة، مع التمييز بين من تحتاجهم الإدارة وبين من دخل بقرارات سياسية دون أيّ حاجة.
وتابعت اللجنة: "بناءً على كل ما سبق، ومع استمرار الحكومة في التعاطي باستخفاف مع مظلومية القطاع العام وخصوصا موظفي الإدارة العامة، وبعد استطلاع رأي غالبية الموظفين، اعلنت متابعة الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء في 2 و3 شباط في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات".
