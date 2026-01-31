بالصور.. ضبط دراجات نارية مخالفة

أعلنت قوى الامن الداخلي عبر منشور على "أكس"، عن أنّه "في إطار العمل على تطبيق قانون السّير وضبط المخالفات المروريّة، لا سيّما مخالفات الدّرّاجات الآليّة، عناصر من مفرزة سير نفذت دوريّات وحواجز ظرفيّة لضبط المخالفات المروريّة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين".





وأشارت إلى أنه تم حجز 23 درّاجة ناريّة مخالفة.