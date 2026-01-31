غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء السبت، المنطقة الواقعة بين بلديت معروب وباريش في .



وذكرت معلومات " " أن الطائرة أطلقت صاروخاً استقرّ عند الطريق العام، فيما لا صحة عن استهداف سيارة أو دراجة نارية كما تم التداول.





إلى ذلك، صُودف وقوع حادثٍ في المكان لحظة وقوع الغارة، فيما لا إصابات تُسجل إثر القصف الذي شهدته المنطقة.