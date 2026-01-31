تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
غارة ولا استهداف لسيارة.. ماذا حصل في معروب؟
Lebanon 24
31-01-2026
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء السبت، المنطقة الواقعة بين بلديت معروب وباريش في
جنوب لبنان
.
وذكرت معلومات
"
لبنان24
"
أن الطائرة أطلقت صاروخاً استقرّ عند الطريق العام، فيما لا صحة عن استهداف سيارة أو دراجة نارية كما تم التداول.
إلى ذلك، صُودف وقوع حادثٍ في المكان لحظة وقوع الغارة، فيما لا إصابات تُسجل إثر القصف الذي شهدته المنطقة.
