في التبانة - طرابلس.. إطلاق نار وسقوط جريح

وقع إشكال في محلة في منطقة بمدينة أمام محطة ، ما أدى إلى سقوط جريح يُدعى "ب.ش".

وعلى الأثر، جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وقد وُصفت حالته بالمستقرة، وأفادت معلومات بأن الإشكال ناتج عن خلافات سابقة.



إلى ذلك، حضرت قوة من الجيش إلى المكان وباشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.