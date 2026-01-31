تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في التبانة - طرابلس.. إطلاق نار وسقوط جريح
Lebanon 24
31-01-2026
|
13:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال في محلة
شارع سوريا
في منطقة
التبانة
بمدينة
طرابلس
أمام محطة
الراعي
، ما أدى إلى سقوط جريح يُدعى "ب.ش".
وعلى الأثر، جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وقد وُصفت حالته بالمستقرة، وأفادت معلومات بأن الإشكال ناتج عن خلافات سابقة.
إلى ذلك، حضرت قوة من الجيش إلى المكان وباشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 06:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 06:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 06:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
