حادثة مؤسفة في طرابلس.. طلقة نارية تُصيب شاباً عن طريق الخطأ

أصيب الشاب "ر.ع.د." بطلقة نارية من بندقية صيد عن طريق الخطأ بُعيد منتصف ليل السبت - الأحد، وذلك في قرب الحميدي - .





وعلى الأثر، جرى نقل علم الدين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووُصفت حالته بالحرجة.





إلى ذلك، حضرت دورية من الجيش إلى المكان الذي وقع فيه الحادث وباشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة.

