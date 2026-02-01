تحركات جديدة في الشارع

شكل حراك العسكريين المتقاعدين حول مجلس النواب، الخميس، للمطالبة بفرض تحسينات على الرواتب، بارقة أمل للعسكريين في الخدمة الفعلية.



" " التقى عسكريين من أسلاك مختلفة، فقالوا إن الحراك القائم يخدم كافة العسكريين الذين تآكلت رواتبهم، مشيرين إلى أن العسكريين المتقاعدين يشكلون "صمام أمان" لمن هم في الخدمة الفعلية.



وقالت مصادر مواكبة لحراك العسكريين المتقاعدين إن مسألة الخروج من الشارع لم تعد مطروحة، مشيرة إلى أن الانتظار سيد الموقف لرؤية ما ستبادر إليه الحكومة بشأن العسكريين المتقاعدين، خصوصاً أن حراكهم يساهم في تعزيز وضع من هم في الخدمة الفعلية ويجعلهم يلتزمون أكثر بخدمتهم.



ومن المرتقب، بحسب المصادر، أن تعقد اجتماعات مفتوحة ومستمرة لتنسيقيات حراك المتقاعدين لدراسة كافة الخطوات واتخاد المناسب منها فوراً، وسط اعتماد خطوات التحرك في الشارع كمبدأ أساسي لا تراجع عنه.





