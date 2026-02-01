تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
Najib Mikati
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحركات جديدة في الشارع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-02-2026 | 01:30
تحركات جديدة في الشارع
تحركات جديدة في الشارع photos 0
شكل حراك العسكريين المتقاعدين حول مجلس النواب، الخميس، للمطالبة بفرض تحسينات على الرواتب، بارقة أمل للعسكريين في الخدمة الفعلية.
 

"لبنان24" التقى عسكريين من أسلاك مختلفة، فقالوا إن الحراك القائم يخدم كافة العسكريين الذين تآكلت رواتبهم، مشيرين إلى أن العسكريين المتقاعدين يشكلون "صمام أمان" لمن هم في الخدمة الفعلية.
 

وقالت مصادر مواكبة لحراك العسكريين المتقاعدين إن مسألة الخروج من الشارع لم تعد مطروحة، مشيرة إلى أن الانتظار سيد الموقف لرؤية ما ستبادر إليه الحكومة بشأن العسكريين المتقاعدين، خصوصاً أن حراكهم يساهم في تعزيز وضع من هم في الخدمة الفعلية ويجعلهم يلتزمون أكثر بخدمتهم.
 

ومن المرتقب، بحسب المصادر، أن تعقد اجتماعات مفتوحة ومستمرة لتنسيقيات حراك المتقاعدين لدراسة كافة الخطوات واتخاد المناسب منها فوراً، وسط اعتماد خطوات التحرك في الشارع كمبدأ أساسي لا تراجع عنه.

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

