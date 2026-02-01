تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تفاوض اللحظة الاخيرة.. هل ابتعدت الحرب عن المنطقة؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
01-02-2026 | 04:00
A-
A+
تفاوض اللحظة الاخيرة.. هل ابتعدت الحرب عن المنطقة؟
تفاوض اللحظة الاخيرة.. هل ابتعدت الحرب عن المنطقة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كان الانطباع السائد في المنطقة في الأيام القليلة الماضية، أن الأمور تتجه بخطى ثابتة نحو مواجهة كبيرة، ربما تكون الأوسع منذ سنوات. مؤشرات التصعيد كانت واضحة، والخطاب السياسي ارتفع سقفه، والتحركات الميدانية زادت منسوب القلق. لكن فجأة، وفي لحظة بدت غير متوقعة، حصل تراجع ملحوظ في الإيقاع، وكأن ثغرة فُتحت في جدار كان يبدو مغلقًا بالكامل، ما سمح بتأجيل الانفجار الذي كان يلوح في الأفق.

هذا التبدل لا يمكن عزله عن الحركة الديبلوماسية الكثيفة التي نشطت في أكثر من اتجاه، وخصوصًا على المستويين الخليجي والتركي. الاتصالات جرت بعيدًا عن الإعلام، وبوتيرة توحي بأن هناك سباقًا مع الوقت لمنع انزلاق الأمور نحو حرب شاملة، يدرك الجميع أنها لن تبقى محصورة بجبهة واحدة، بل ستتدحرج لتصيب المنطقة برمّتها.

يبدو أن باب التفاوض قد فُتح، ولو بشكل غير معلن حتى الآن. الأجواء لا تزال حذرة، ولا أحد يتحدث عن اختراق نهائي، لكن مجرد الانتقال من مناخ المواجهة المفتوحة إلى مناخ البحث عن تسويات يُعد تطورًا بحد ذاته. وإذا كانت المساعي ستُستكمل، فمن الواضح أن النقاش لن يقتصر على خفض التصعيد، بل سيتناول ملفات أعمق تتصل بتوازنات القوة وتقاسم النفوذ في الإقليم.

وفق المعطيات المتداولة، فإن الإيرانيين ينظرون إلى أي مسار تفاوضي من زاوية تثبيت الوقائع التي فرضتها السنوات الماضية، أو على الأقل انتزاع اعتراف غير مباشر بمواقعهم ودورهم. هذا الطرح يواجه بطبيعة الحال تحفظات واعتراضات، لكنه بات حاضرًا بقوة على طاولة النقاش، سواء أُعلن ذلك أم بقي في الكواليس.


حتى الآن، لا تزال هوية من أحدث هذا الاختراق غير معروفة. هل كان للدور الروسي تأثير مباشر في خفض منسوب التوتر؟ أم أن التحرك التركي لعب دور الوسيط القادر على مخاطبة أكثر من طرف؟ أم أن الجهود القطرية والعُمانية، المعروفة بقدرتها على إدارة الملفات الحساسة، كانت العامل الحاسم؟ الأرجح أن تلاقي هذه المسارات في لحظة دقيقة هو ما أتاح فتح نافذة سياسية ضيقة، لكنها مهمة.


في المقابل، تبقى الأنظار متجهة نحو واشنطن. فإذا لم يكن ما يجري مجرد مناورة تحسين شروط التفاوض، فإن مسار الحرب يبدو اليوم أقل اندفاعًا، في مقابل تقدم خيار التفاوض الطويل والمعقّد. مسار قد لا يحمل حلولًا سريعة، لكنه يبقى أقل كلفة من حرب كانت ستترك آثارها الثقيلة لسنوات طويلة.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هل ابتعد شبح الحرب عن لبنان؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يبتعد الأمير هاري وميغان ماركل عن العائلة المالكة في الأعياد؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 13:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإيراني

واشنطن

النقاش

الطويل

القادر

التركي

الروس

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-02-01
Lebanon24
06:34 | 2026-02-01
Lebanon24
06:21 | 2026-02-01
Lebanon24
06:18 | 2026-02-01
Lebanon24
06:11 | 2026-02-01
Lebanon24
06:00 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24