سماع دوي انفجارات في الجنوب.. هذا ما فعله الجيش

أفاد مواطنون في وتحديداً في القطاع الشرقي، عن سماع دوي انفجارات الأحد، تبيّن أنها ناجمة عن تفجير الجيش لذخائر غير منفجرة في بلدة - .

يُشار إلى أنّ أصدرت في وقتٍ سابق بياناً قالت فيه إنه "بتاريخ 1 /2 /2026، ما بين الساعة 8,00 والساعة 16.00، ستفجر وحدة من الجيش ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة – مرجعيون".