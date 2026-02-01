جديد غارة معروب.. بيانٌ من "الصحة"

أعلنت ، اليوم الأحد، أنَّ غارة العدو على بلدة معروب ليل أمس، أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

وكانت الغارة استهدفت الطريق العام في البلدة، ما أسفر عن سقوط أضرار مادية أيضاً.

وفجر اليوم، استهدف العدو الإسرائيلي، آلية حفر كان قد قصفها سابقاً في بلدة - .





كذلك، توغّلت قوة إسرائيلية فجراً في بلدة رب ثلاثين - قضاء وفجرت منزلين، ما ألحق أضراراً في منازل مجاورة.