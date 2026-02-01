تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي: لبنان بحاجة اليوم إلى ثورة ضمير لا إلى تبديل وجوه فقط

Lebanon 24
01-02-2026 | 04:36
A-
A+

الراعي: لبنان بحاجة اليوم إلى ثورة ضمير لا إلى تبديل وجوه فقط
الراعي: لبنان بحاجة اليوم إلى ثورة ضمير لا إلى تبديل وجوه فقط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان حنا علوان وانطوان عوكر، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية الأب فادي تابت، الأب جان مارون الهاشم، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور النائبين السابقين فارس سعيد  وروجيه عازار،رئيس رابطة الاخويات في لبنان نقولا ابو ضاهر،الدكتور شربل عازار، عائلة المرحومة تريز سمعان زيادة،عائلة المرحوم ريمون أديب الهاشم،وحشد من الفعاليات والمؤمنين. 



بعد الإنجيل المقدس القى الراعي عظة بعنوان: "جعت فأطعمتموني" (متى 35:25)، قال فيها إن "لبنان بحاجة اليوم إلى ثورة ضمير، لا إلى تبديل وجوه فقط"، وتابع: "إن لبنان بحاجة إلى صدّيقين في السياسة، والى أبرار في الاقتصاد، والى أمناء في الإدارة، والى رحماء في المجتمع. حين يصبح الجائع أولوية، لا عبئًا، وحين يصبح الإنسان غاية، لا وسيلة، يمكن للوطن أن ينهض".
 
 
وأكمل: "زارنا أوّل من أمس المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو وعرضوا علينا مطالبهم وهي: أولًا: تعديل المادة 49 من القانون 431 الصادر في 2002، فمرور أكثر من عشرين عامًا على القانون يضع الموظفين بوضع حرج خاصة تجاه المادة 49 من قانون تنظيم قطاع الاتصالات، التي باتت تشكّل إجحافًا مستمرًّا بحقهم لتناقضها مع الواقع الاقتصادي الراهن ومع القوانين اللاحقة. ثانيًا: أثر الخصخصة وحماية صندوق التعويضات (القانون 161) فأكدوا على حقوق الموظفين، وعلى الدور المحوري لصندوق التعويضات الذي تستفيد منه المؤسسات العامة بموجب القانون 161. إننا نناشد المسؤولين العمل على تحصين هذا الصندوق ضد أي قرارات قد تمس بديمومته. ثالثًا: إنصاف المياومين بمعالجة قانونية فورية لدمجهم وتأمين استقرارهم الوظيفي والاجتماعي".


وختم الراعي: "نرفع صلاتنا إلى الرب، أيها الإخوة والأخوات الأحبّاء، سائلين أن يمنحنا قلوبًا تشبه قلبه، وعيونًا ترى المتألّم، وأيدٍ لا تتردّد في العطاء. نصلّي من أجل كل فقير، وكل مريض، وكل مهمّش. نصلّي من أجل لبنان، ليولد فيه جيل من الأبرار والصدّيقين، يبنون الوطن بالمحبّة، لا بالمصالح. فنرفع المجد والشكر لله الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين".




Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي: لبنان يحتاج إلى من يشهد له لا بالكلام فقط بل بالإيمان
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الاحد: لبنان بحاجة الى كلمات تترجم سياسات عادلة وان يصبح الكلام مسؤولية
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا سلام بلا نجاح وبلا شجاعة ولبنان اليوم بحاجة الى كلمة تطمئنه وعلينا إعادة الوطن باحترام الشرعية وحماية الكيان ونحن مدعوون لإدخال وطننا في مسار جديد
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لبنان بحاجة الى خطط تخرج البلاد من منطق الترقيع والانتظار وإلى دولة عادلة لا انتقائية وقوية بمؤسساتها
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01
Lebanon24
10:08 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24