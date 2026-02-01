تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
-7
o
بشري
20
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عون يغادر لبنان متوجهاً إلى إسبانيا.. لقاءات رسمية ومحادثات مرتقبة
Lebanon 24
01-02-2026
|
04:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادر رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
ظهر اليوم مطار
رفيق الحريري الدولي
متوجهاً الى اسبانيا في زيارة رسمية تستمرّ يومين، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الملك
الاسباني
فيليب السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
ويرافق
الرئيس عون
في زيارته
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي وعدد من المستشارين على أن ينضم الى الوفد في
مدريد
سفير
لبنان
في اسبانيا هاني شميطلي.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية غداً، الملك فيليب السادس، ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، ويجري معهما محادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمير يزيد بن فرحان يغادر بيروت الآن متوجّهاً إلى الرياض على متن طائرة خاصة (الجديد)
Lebanon 24
الأمير يزيد بن فرحان يغادر بيروت الآن متوجّهاً إلى الرياض على متن طائرة خاصة (الجديد)
01/02/2026 17:52:17
01/02/2026 17:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي يغادر مينسك متوجها إلى موسكو
Lebanon 24
عراقجي يغادر مينسك متوجها إلى موسكو
01/02/2026 17:52:17
01/02/2026 17:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وترامب
Lebanon 24
محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وترامب
01/02/2026 17:52:17
01/02/2026 17:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
Lebanon 24
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
01/02/2026 17:52:17
01/02/2026 17:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رفيق الحريري الدولي
مطار رفيق الحريري
العماد جوزاف عون
وزير الخارجية
رفيق الحريري
الرئيس عون
الاسباني
تابع
قد يعجبك أيضاً
قيادة "حزب الله" بقاعا كرمت السفير الإيراني
Lebanon 24
قيادة "حزب الله" بقاعا كرمت السفير الإيراني
10:48 | 2026-02-01
01/02/2026 10:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع لفعاليات زراعية في مناطق بقاعية للبحث والتداول في ملف زراعة القنب
Lebanon 24
إجتماع لفعاليات زراعية في مناطق بقاعية للبحث والتداول في ملف زراعة القنب
10:41 | 2026-02-01
01/02/2026 10:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى الشهيد صلاح غندور أدان تهديدات العدوّ: ادعاءات باطلة لا تخدم سوى نشر الرعب بين المدنيين
Lebanon 24
مستشفى الشهيد صلاح غندور أدان تهديدات العدوّ: ادعاءات باطلة لا تخدم سوى نشر الرعب بين المدنيين
10:22 | 2026-02-01
01/02/2026 10:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون وصل الى اسبانيا: سنطلب الدفع باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل
Lebanon 24
الرئيس عون وصل الى اسبانيا: سنطلب الدفع باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل
10:18 | 2026-02-01
01/02/2026 10:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطتا التعليم المهني والأساسي: إضراب اسبوع أو اعطاء مهلة حتى منتصف شباط
Lebanon 24
رابطتا التعليم المهني والأساسي: إضراب اسبوع أو اعطاء مهلة حتى منتصف شباط
10:13 | 2026-02-01
01/02/2026 10:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
14:02 | 2026-01-31
31/01/2026 02:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
13:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
23:40 | 2026-01-31
31/01/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
14:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:48 | 2026-02-01
قيادة "حزب الله" بقاعا كرمت السفير الإيراني
10:41 | 2026-02-01
إجتماع لفعاليات زراعية في مناطق بقاعية للبحث والتداول في ملف زراعة القنب
10:22 | 2026-02-01
مستشفى الشهيد صلاح غندور أدان تهديدات العدوّ: ادعاءات باطلة لا تخدم سوى نشر الرعب بين المدنيين
10:18 | 2026-02-01
الرئيس عون وصل الى اسبانيا: سنطلب الدفع باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل
10:13 | 2026-02-01
رابطتا التعليم المهني والأساسي: إضراب اسبوع أو اعطاء مهلة حتى منتصف شباط
10:08 | 2026-02-01
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 17:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 17:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 17:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24