عون يغادر لبنان متوجهاً إلى إسبانيا.. لقاءات رسمية ومحادثات مرتقبة

غادر رئيس الجمهورية ظهر اليوم مطار متوجهاً الى اسبانيا في زيارة رسمية تستمرّ يومين، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الملك فيليب السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.



ويرافق في زيارته والمغتربين يوسف رجي وعدد من المستشارين على أن ينضم الى الوفد في سفير في اسبانيا هاني شميطلي.



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية غداً، الملك فيليب السادس، ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، ويجري معهما محادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية.



