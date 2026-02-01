قبلان: اللحظة تحتاج إلى عقلاء وطنيين

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إنه "لا شكّ أن عقدة بهذه الفترة تكمن بالخليط الحادّ بين أزماته الهيكلية والسيادية، وسط منطقة تعيش على وقع طبول الحرب وفوضى الخرائط وتمزيق الجغرافيا السياسية للدول".

وأكد قبلان أن "اللحظة تحتاج إلى عقلاء وطنيين لإعادة توظيف الدور الوطني بما يلزم للنهوض السيادي والشراكة التاريخية وإنقاذ ما أمكن من لعبة الطغيان الدولي"، وأضاف: "بهذا المجال لا بد من قراءة السيرة السيادية للشرق الأوسط جراء الطغيان الأميركي والتوظيف بالخرائط الهيكلية للمنطقة، ولا مصلحة للبنان ودول الإقليم بمزيد من الطغيان الأميركي والعربدة ، والنتائج واضحة للعيان".







وتوجه قبلان الى "الاخوة العرب" قائلاً: " لا يهمّها إلا المال والإقتصاد والدعاية المدفوعة لفضائح إبستين، وقيمة العرب بالجداول الأميركية لا تزيد عن ومصالح ، ومصلحة العرب وتركيا تكمن بشرق أوسط بلا طغيان أميركي وإسرائيلي، وعين واشنطن الآن على لأنها القوة التي تمنع عليها ابتلاع ".

وأكمل: "للتاريخ أقول: لن تستطيع واشنطن ابتلاع الشرق الأوسط، وما يجري الآن بينها وبين طهران حسابات ضعف أميركية ومغامرة دونها ألف ألف كارثة، والردع بين الطرفين موصوف. والحرب إقتصادية قبل أن تكون عسكرية، وبورصة التجارية للنفظ الفنزويلي خير دليل، وأي حرب مفتوحة بين أميركا وإيران ستتحول إلى مستنقع طويل يأكل من قوة وهيبة أميركا ووضعيتها الدولية ويزيد من جدوى القوة ، ولبنان بهذه اللحظة معني بإعادة قراءة السيرة الإبتزازية لواشنطن وإسرائيل، ولا يمكن طمر الرأس بالرمل، واللحظة شبه تأسيسية بعمر المنطقة، والخيار الوطني والخيار السيادي لا ينفصلان".