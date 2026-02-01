تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع المنظمة العربية للتربية في بيروت ناقش وضعها التنظيمي والنقابي والمالي

Lebanon 24
01-02-2026 | 06:18
A-
A+
اجتماع المنظمة العربية للتربية في بيروت ناقش وضعها التنظيمي والنقابي والمالي
اجتماع المنظمة العربية للتربية في بيروت ناقش وضعها التنظيمي والنقابي والمالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد مجلس أمناء المنظمة العربية للتربية اجتماعه الأول ضمن الانعقاد الثالث، في 27 و28 كانون الثاني في بيروت برئاسة رئيس المنظمة جمال الحسامي وحضور أعضاء مجلس الأمناء.

وأفاد بيان بأن "الاجتماع خُصِّص لدراسة جدول أعمال، تضمّن عدداً من القضايا حول الوضع العام التنظيمي والنقابي والمالي للمنظمة، بعد انعقاد المؤتمر العام خلال شهر تموز 2025، إضافة إلى مناقشة مستجدات النظام الداخلي وبرنامج العمل السنوي. كما تناول الاجتماع الوقوف على الوضعية المالية والالتزامات المترتبة عنها، وتقييم برامج التدريب والأنشطة المنجزة، ووضعية المستشارين والخبراء، والعلاقات مع المنظمات الدولية، فضلاً عن تفعيل بروتوكول التعاون مع نقابة موظفي التربية والتعليم في تركيا، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض".

وقال البيان: "كما تطرّق الاجتماع إلى واقع التربية والتعليم في عدد من الدول العربية، من حيث التشخيص الراهن، والإجراءات المتخذة، والآفاق المستقبلية، إضافة إلى التداول في القضايا التنظيمية والمطلبية النقابية الراهنة. وبعد نقاش، صادق المجلس بالإجماع على الوضع المالي العام للمنظمة، مع الدعوة إلى تنويع مصادر التمويل، وترشيد النفقات، وضمان الاستدامة المالية. مع التأكيد على أهمية تعديل النظام الداخلي بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل، ويكرّس مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية. وثمّن المجلس المجهود المبذول في مجالات التدريب والتأطير والتعليم الرقمي، داعياً إلى توسيعها وتجويدها لتشمل أكبر عدد ممكن من المنتسبين للمنظمة، كما دعا إلى تفعيل عمل اللجان الدائمة للمنظمة، ولا سيما لجان الإعلام والتواصل، والتكوين والبحث، والعلاقات الخارجية، ولجنة الثقافة والتربية والتعليم لما لهذه اللجان دور محوري في تنفيذ برامج المنظمة وتعزيز إشعاعها عربياً ودولياً".

أضاف: "كما وقف المجلس على الأوضاع النقابة والتربوية – التعليمية والانسانية الصعبة التي تعيشها عدد من الدول والمناطق العربية، ولا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تقوم به سياسات الاحتلال الإسرائيلي من محاولات أسرلة المنهاج الفلسطيني وإغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة. وثمّن مجلس أمناء المنظمة العربية للتربية العودة الشرعية للنقابة العامة لعمال التعليم العام في السودان، مؤكداً ضرورة تحسين أوضاع المعلمين المهنية والمعيشية، والإسراع في الوفاء باستحقاقاتهم من الأجور وغيرها، كما ناشد المنظمات ذات الصلة بالإسراع في إعادة إعمار المؤسسات التعليمية التي دمرتها الحرب، مؤكداً دعمه لوحدة السودان ومؤسساته الوطنية الشرعية".

وتابع: "بالنسبة الى اليمن الذي يعاني من أزمة تعليمية خانقة بسبب الحرب التي بدأت في 2014 وما زالت مستمرة حتى اليوم، مما أدى إلى تدمير البنية التعليمية بشكل كبير. آلاف المدارس تضررت أو دُمرت أو تُستخدم كملاجئ للنازحين بدل التعليم. ملايين الأطفال يعانون من عدم الالتحاق بالمدارس بسبب النزوح والفقر وضعف الخدمات. تقديرات حديثة تشير إلى أن حوالي 3.7 مليون طفل بين 5 و17 سنة ليسوا في المدرسة. معظم المعلمين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات، مما أثر على استمراريتهم وتحفيزهم. مع ذلك، توجد جهود محلية ودولية لإعادة بعض الأمل للتعليم، لكن الطريق ما زال طويلًا جدًا أمام البلاد لبناء نظام تعليمي قوي ومستدام. ورفض المجلس أي مساس برواتب ومستحقات حملة الشهادات العليا في عموم العراق، مطالباً بصرف رواتب المعلمين في إقليم كردستان العراق في مواعيدها، وإطلاق الترقيات المستحقة. كما دعا المجلس إلى وقف العنف والتصعيد في شمال وشرق سوريا، وأدان جميع أشكال العنف والتطرف التي تهدد حياة المدنيين والمؤسسات التعليمية، مطالباً بوقف فوري للقتال واعتماد الحلول السلمية بما يضمن حماية المدنيين وحقهم في التعليم، ومؤكداً تضامنه الكامل مع المعلمين والمتعلمين وضرورة ضمان حقوقهم".

وقال: "إن النضال النقابي بالنسبة للنقابات المستقلة في الجزائر بعد صدور القوانين الجديدة المؤطر للعمل النقابي أصبح جد صعب، أما المطالب الإجتماعية فهي من صميم اهتماماتنا وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور وفتح الملف التعويضي وكذا المهنية بمعالجة اختلالات القانون الأساسي لأسلاك التربية والحوار الإجتماعي هو الخيار الأساسي لتحقيق كل ذلك. اما فيما يتعلق بالتعليم في المغرب فأُحيط المجلس علمًا بمستجدات التعليم باعتباره رافعة للتنمية وأولوية وطنية، وقد عرف إصلاحات تشريعية حديثة بالمصادقة على قانون التعليم المدرسي بهدف تحسين الجودة وتعزيز الحكامة وربط التعليم بسوق العمل. غير أن هذه الإصلاحات تواجه بإكراهات بنيوية وتراجع جاذبية مهنة التدريس، إضافة إلى صعوبات إدماج الخريجين، مما يجعل نجاح الإصلاح رهينًا بالتنزيل الفعلي للقوانين، وإنصاف الفئات المتضررة بالقطاع وحسن تنزيل النظام الاساسي الجديد، وتوفير التمويل وإشراك مختلف الفاعلين لضمان مدرسة عمومية منصفة".

وختم: "في ختام الاجتماع، كرّم المجلس عضو مجلس الامناء الأستاذة صفية محمد شمسان، (رئيسة نقابة التربويين البحرينية) بوسام المنظمة العربية المذهب من الدرجة الاولى تقديراً لخدماتها الجليلة وجهودها المتميزة في مجال التربية والتعليم. كما جدّد المجتمعون تأكيدهم على تشبثهم بروح المسؤولية والعمل الجماعي، واستعدادهم الدائم للدفاع عن أهداف المنظمة العربية للتربية، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في الارتقاء بمنظومة التربية والتعليم في العالم العربي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير برنامج مكافحة الإرهاب في جامعة جورج واشنطن لورنزو فيدينو لسكاي نيوز عربية: هناك ترابط تنظيمي وإداري ومالي بين فروع تنظيم الإخوان حول العالم
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر ناقش الإصلاح المالي مع خبراء صندوق النقد والموفد الفرنسي
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد ناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان التقى الموفد الرئاسي الفرنسي وناقش الإصلاح المالي ودعم المودعين
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الفلسطينيين

مجلس الأمن

الفلسطينية

الإسرائيلي

المستقبل

إسرائيل

القضايا

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01
Lebanon24
10:08 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24