Lebanon 24
01-02-2026 | 07:10
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
قال المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إنّ "لبنان يشهد إرتفاعاً في درجات الحرارة، بسبب تمدّد كتل دافئة من مصر وشبه الجزيرة العربيّة، فتُصبح الحرارة فوق معدلاتها اليوم الأحد بنحو 6 إلى 7 درجات".
 
وأضاف الأب خنيصر أنّ "الرياح ستشتدّ، وستحمل معها غباراً يوم الإثنين، لتنحصر مساء الغدّ، مع وصول منخفض جويّ فوق تركيا، ويتأثّر لبنان به، إعتباراً من فجر الثلاثاء، وتكون الأمطار غزيرة جدّاً".
 
 
وتابع: "هناك 26 ساعة من تساقط الأمطار التي تبدأ فجر الثلاثاء، وتنحسر فجر الأربعاء".
 
 
ولفت الأب خنيصر إلى أنّ "المنخفض سيضرب لبنان بشكلٍ قويّ وسريع، على أنّ تكون الأمطار طوفانية، بسبب مرور التيّار النفاث فوق لبنان، مع تساقط حبّات البرد، بينما تكون نسبة الصواعق 90 بالمئة يوم الثلاثاء".
 
 
وأشار إلى أنّ التراكمات الثلجيّة ستكون على ارتفاع 1700 - 1800 متر وجيّدة".
 
 
وختم قائلاً إنّ "القسم الأوّل من شباط سيكون ماطراً، لكن درجات الحرارة لن تكون باردة لتساقط الثلوج على الجبال المتوسطة، بينما يُمكن أنّ نشهد برداً قارساً في القسم الثاني من الشهر".
شبه الجزيرة

إيلي خنيصر

يوم الأحد

الجزيرة

من مصر

تركيا

