عن إستهداف آليات هندسيّة في الجنوب... بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "هاجم في وقتٍ سابق الأحد، عدداً من الآليات الهندسية التابعة لـ" "، في منطقة مزرعة العبودية في ".





وزعم في بيان، أنّه "جرى استهداف هذه الآليات أثناء استخدامها من قبل عناصر "حزب الله" لإعادة تأهيل بنى تحتية في المنطقة".



