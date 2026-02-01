تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المكتب الإعلامي للبعريني نفى أخبار مقاطعته ذكرى 14 شباط

Lebanon 24
01-02-2026 | 08:02
A-
A+
المكتب الإعلامي للبعريني نفى أخبار مقاطعته ذكرى 14 شباط
المكتب الإعلامي للبعريني نفى أخبار مقاطعته ذكرى 14 شباط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفى المكتب الإعلامي للنّائب وليد البعريني في بيان، "ما يتمّ تداوله من أخبار تزعم مقاطعته لذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هذا العام، فهذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة".

وقال: "يشدّد النائب البعريني على أنّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو رمز وطني كبير، واستشهاده محطة جامعة لا يجوز زجّها في متاهات الصغار أو توظيفها في سجالات ضيّقة أو قراءات مغرضة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة. إنّ مقاربة النائب البعريني لهذه الذكرى كانت وستبقى من منطلق وطني جامع، يحفظ مكانة الشهيد ودلالات استشهاده، بعيدًا من الاستثمار السياسي أو المزايدات الإعلامية".

وختم: "عليه، يدعو مكتب النائب البعريني إلى توخّي الدقّة والمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار خلف شائعات لا تخدم إلا من يسعى إلى تشويه الحقائق والإساءة إلى رموز وطنية جامعة".
 
 
وفي سياق آخر، أكد البعريني، أنّ "إقرار الموازنة العامة، على الرغم من علّاتها وشوائبها، يبقى خطوة أساسية وضرورية لضمان انتظام عمل الدولة ومؤسساتها، وتفادي إدخال البلاد في دوامة فوضى مالية وإدارية جديدة لا يحتملها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة".

وقال في بيان: "لفتني خلال جلسات مناقشة الموازنة، وفي المشهد السياسي في اليومين الأخيرين، أنّ ألدّ الخصوم السياسيين، وتحديدًا القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اللذين اعتادا منذ سنوات التناحر والتشاحن السياسي، لا يلتقيان إلا عند استهداف رئاسة الحكومة وضرب هذا الموقع الدستوري. فسواء كان الرئيس سعد الحريري أو الرئيس نجيب ميقاتي أو الرئيس نواف سلام، يتقاطع هذان الفريقان على عرقلته بدل دعمه، وعلى تهشيم موقع رئاسة الحكومة بدل التعاون معها، وكأنّ هناك حقدًا دفينًا على هذا الموقع ودوره الوطني وما يمثّله في معادلة التوازن الداخلي". 

وتوقف البعريني عند إقرار الحكومة الاتفاق مع الجانب السوري بشأن السوريين الموقوفين في السجون اللبنانية، فرحّب بهذه الخطوة، مطالباً ب"ترجمتها عمليًا وبشكل فوري، لا سيما لجهة إنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين، ووضع حدّ للظلم والمعاناة الإنسانية والاجتماعية التي لحقت بهم وبعائلاتهم نتيجة الإهمال والتغاضي المزمن عن معالجة هذا الملف".

وشدد على "ضرورة إيلاء ملف المتقاعدين في القطاعين العسكري والمدني الأهمية القصوى"، مؤكدًا أنّ "هؤلاء قد أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة، ولا يجوز أن يُتركوا اليوم فريسة الإهمال وتآكل رواتبهم وتعويضاتهم بفعل الانهيار المالي"، معتبرا أنّ "إنصاف المتقاعدين ليس منّة من أحد، بل حق مكتسب وواجب أخلاقي ووطني"، داعياً إلى "تصحيح رواتبهم وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم لهم ولعائلاتهم".

وفي السياق عينه، أكد البعريني "ضرورة الالتفات الجدي إلى أوضاع موظفي القطاع العام في محافظة عكار وكل لبنان، الذين يعانون تهميشًا مزمنًا وغياب أبسط المقومات الوظيفية والمعيشية، رغم التزامهم بواجباتهم في ظروف قاسية وصعبة"، مطالبا ب"إنصاف هؤلاء الموظفين عبر تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وتعزيز الإدارات الرسمية في عكار بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة، بما يضمن استمرارية المرفق العام ويعيد الاعتبار لدور الدولة في المناطق المحرومة".

وختم متوقفا عند ملف الأبنية المتصدعة، في ضوء الكارثة التي شهدتها مدينة طرابلس منذ أسبوع، مطالبًا ب"رصد التمويل اللازم فورًا لتأمين مبانٍ سكنية جاهزة للمتضررين، ومعالجة هذا الملف بشكل جذري وسريع، تفاديًا لتكرار كوارث مماثلة تهدد أرواح المواطنين وسلامتهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحمد الحريري اختتم جولته البقاعية استعدادا لإحياء ذكرى 14 شباط
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"تيار المستقبل" يعلن شعار ذكرى "14 شباط" لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"المستقبل" يستعد لذكرى 14 شباط... اجتماعات مركزية وجولات مناطقية لأحمد الحريري
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري: للمشاركة الكثيفة في 14 شباط
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 17:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

الرئيس سعد الحريري

القوات اللبنانية

التيار الوطني

اللبنانية

الحريري

التيار

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01
Lebanon24
10:08 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24