علي خرج من منزله ولم يعد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختصّ، صورة المفقود:

– حميد (مواليد 2003، لبناني)الذي خرج بتاريخ 31-1-2026 من منزله الكائن في محلّة ، ولغاية تاريخه لم يعد.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 720095-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.