لبنان

"الحركة الزراعية" أدانت رش العدو مواد سامة في الجنوب

Lebanon 24
01-02-2026 | 08:54
الحركة الزراعية أدانت رش العدو مواد سامة في الجنوب
الحركة الزراعية أدانت رش العدو مواد سامة في الجنوب photos 0
أدانت "الحركة الزراعية"، في بيان، "إقدام العدو الإسرائيلي على تسيير طائرتين زراعيتين مخصّصتين للرشّ الجوي، فوق الأراضي اللبنانية، حيث قامتا برشّ مواد سائلة يُرجّح أنها مبيدات عشبية سامة، مستهدفةً الأراضي الحرجية والزراعية في منطقة الحِمى مقابل موقع الراهب وخلة وردة مقابل موقع راميا وفي أطراف بلدة مروحين، في القطاع الغربي".

وقالت: "ان هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا خطيرًا للسيادة اللبنانية وجريمة بيئية موصوفة، لما يحمله من مخاطر مباشرة على صحة السكان، والتنوّع البيولوجي، والتربة، والمياه الجوفية، والمحاصيل الزراعية، وما قد يخلّفه من آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي والبيئي في المنطقة".

 واكدت الحركة أن "هذا السلوك ليس معزولًا، إذ سبقتْه ممارسات مماثلة موثّقة في محافظة القنيطرة في سوريا في شهر كانون الثاني 2026، حيث وثقت عمليات رشّ مبيدات فوق أراضٍ زراعية وبساتين زيتون ومناطق ريفية حدودية، ما استدعى جمع عينات تربة وفحوصات مخبرية وسط مخاوف جدّية من أضرار صحية وبيئية جسيمة"، معتبرة ان "هذا الاعتداء يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة السكان والبيئة والزراعة، ونحمّل العدو كامل المسؤولية عن تداعياته".

ودعت الدولة والجهات الرسمية، والمنظمات البيئية والحقوقية، وكافة الأحرار إلى "إدانة هذا الاعتداء الخطير والتحرّك العاجل لحماية الأرض والإنسان".
Lebanon24
14:00 | 2026-02-01
Lebanon24
12:40 | 2026-02-01
Lebanon24
12:28 | 2026-02-01
Lebanon24
12:02 | 2026-02-01
Lebanon24
11:48 | 2026-02-01
Lebanon24
11:30 | 2026-02-01
