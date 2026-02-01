تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مصلحة الليطاني عممت رسما بيانيا لمخزون المياه في بحيرة القرعون

Lebanon 24
01-02-2026 | 09:24
مصلحة الليطاني عممت رسما بيانيا لمخزون المياه في بحيرة القرعون
مصلحة الليطاني عممت رسما بيانيا لمخزون المياه في بحيرة القرعون photos 0
عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رسما بيانيا لمستوى المياه في بحيرة القرعون وكميات المياه المخزنة، وأوضحت في بيان أن "مخزون المياه المتوفر في بحيرة القرعون حتى اليوم، هو ٦٩ مليون متر مكعب في نهاية شهر كانون الثاني ٢٠٢٦، علما بان الكميات المخزنة منذ بداية هذه السنة بلغت ٢٨ مليون متر مكعب، مع الإشارة إلى أن القدرة الاستيعابية لبحيرة القرعون هي ٢٢٠ مليون متر مكعب. ويتبين من جدول الانتاج الكهرومائي اليومي لمعامل الليطاني بأنه تم انتاج ١٧ مليون كيلو واط ساعة خلال شهر كانون الثاني ٢٠٢٦ وذلك باستثمار المياه المتدفقة من ينابيع عين الزرقاء وينابيع نفق عبد العال - انان بالإضافة إلى ما تم تحويله من شلالات جزين إلى حوض انان لتشغيل معمل بولس ارقش، يضاف إليها المياه الوافدة من نهر بسري إلى حوض الاولي لتشغيل معمل شارل حلو. اما المياه الوافدة من الحوض الأعلى لنهر الليطاني فقد تم تخزينها في بحيرة القرعون وقد بلغت كميتها ٢٨ مليون متر مكعب".
