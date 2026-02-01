مصلحة الليطاني عممت رسما بيانيا لمخزون المياه في بحيرة القرعون

عممت رسما بيانيا لمستوى المياه في وكميات المياه المخزنة، وأوضحت في بيان أن "مخزون المياه المتوفر في بحيرة القرعون حتى اليوم، هو ٦٩ مليون متر مكعب في نهاية شهر كانون الثاني ٢٠٢٦، علما بان الكميات المخزنة منذ بداية هذه السنة بلغت ٢٨ مليون متر مكعب، مع الإشارة إلى أن القدرة الاستيعابية لبحيرة القرعون هي ٢٢٠ مليون متر مكعب. ويتبين من جدول الانتاج الكهرومائي اليومي لمعامل بأنه تم انتاج ١٧ مليون كيلو واط ساعة خلال شهر كانون الثاني ٢٠٢٦ وذلك باستثمار المياه المتدفقة من ينابيع وينابيع نفق - انان بالإضافة إلى ما تم تحويله من شلالات إلى حوض انان لتشغيل معمل ، يضاف إليها المياه الوافدة من إلى حوض الاولي لتشغيل معمل . اما المياه الوافدة من الحوض الأعلى لنهر الليطاني فقد تم تخزينها في بحيرة القرعون وقد بلغت كميتها ٢٨ مليون متر مكعب".

