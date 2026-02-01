تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

زحمة سير على طريق كفردبيان – وردة – المزار

Lebanon 24
01-02-2026 | 09:29
A-
A+
زحمة سير على طريق كفردبيان – وردة – المزار
زحمة سير على طريق كفردبيان – وردة – المزار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد طريق كفردبيان – وردة – المزار،  ازدحامًا مروريًا، علما ان بلدية كفردبيان اصدرت بداية الأسبوع الحالي، ونتيجة الازدحام الخانق، بيانا اكدت فيه انه حرصًا على الحد من أزمة السير والازدحام الخانق على طريق مركز التزلج في مزار - كفردبيان، وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية، ستعتمد إجراءات تنظيمية صارمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطلبت بموجبه من المتزلجين والزوار الالتزام بعدم الوقوف على جانبي الطريق من تقاطع سان انطونيو صعودًا حتى محطة وردة، كما منعت البيكنيك والحفلات والاراكيل والتجمعات على جانبي الطريق المقابل لمراكز التزلج.

وقالت البلدية في بيانها ان السير صعودًا باتجاه المركز ابتداءً من الساعة 2:00 بعد الظهر يومي السبت والأحد من مستديرة فقرا ومن تقاطع سان انطونيو، مشددة على انه سيصار إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من دون إنذار مسبق. وذكرت  اصحاب ال سكيدو بعدم ركن معداتهم وسياراتهم على جانبي الطريق بما يعيق مرور السيارات، وعدم الدخول الى حلبات التزلج المخصصة للمتزلجين فقط .

Advertisement
مواضيع ذات صلة
زحمة خانقة على طريق نفق المطار باتجاه صيدا بسبب حادث سير
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
للحد من زحمة السير في مزار التزلج.. بلدية كفردبيان تعتمد إجراءات تنظيمية صارمة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
صباح اليوم.. زحمة سير على هذه الطرقات
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة من المدينة الرياضية باتجاه الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

مركز التزلج

محطة وردة

التزام

الخان

حلبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-01
Lebanon24
12:40 | 2026-02-01
Lebanon24
12:28 | 2026-02-01
Lebanon24
12:02 | 2026-02-01
Lebanon24
11:48 | 2026-02-01
Lebanon24
11:30 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24