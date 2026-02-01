"حزب الله" يردّ على الداخليّة السوريّة: ليس لدينا أيّ نشاط أو إرتباط أو علاقة بأيّ طرف في سوريا

أصدرت العلاقات الإعلامية في ، بياناً، تعليقاً على بيان ، جاء فيه:‏



تعليقاً على التهم التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية اليوم وزج اسم حزب الله فيها جزافًا، تؤكد العلاقات ‏الإعلامية في حزب الله مجدداً الموقف المعلن السابق، أن حزب الله ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة ‏مع أي طرف في ، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على وحدة ‏سوريا وأمن شعبها.‏

