تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"حزب الله" يردّ على الداخليّة السوريّة: ليس لدينا أيّ نشاط أو إرتباط أو علاقة بأيّ طرف في سوريا
Lebanon 24
01-02-2026
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت العلاقات الإعلامية في
حزب الله
، بياناً، تعليقاً على بيان
وزارة الداخلية
السورية
، جاء فيه:
تعليقاً على التهم التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية اليوم وزج اسم حزب الله فيها جزافًا، تؤكد العلاقات الإعلامية في حزب الله مجدداً الموقف المعلن السابق، أن حزب الله ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في
سوريا
، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على وحدة سوريا وأمن شعبها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليونيفيل: ليس لدينا أي دليل على أنّ "حزب الله" يُعيد تأهيل نفسه جنوب الليطان
Lebanon 24
اليونيفيل: ليس لدينا أي دليل على أنّ "حزب الله" يُعيد تأهيل نفسه جنوب الليطان
01/02/2026 21:17:11
01/02/2026 21:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لن نسمح لإيران أو "حزب الله" أو "حماس" أو أيّ جماعة أخرى بإعادة التمركز عند حدودنا
Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لن نسمح لإيران أو "حزب الله" أو "حماس" أو أيّ جماعة أخرى بإعادة التمركز عند حدودنا
01/02/2026 21:17:11
01/02/2026 21:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على أفراد "خلية المزة" وضبط مسيرات وصواريخ مصدرها حزب الله
Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على أفراد "خلية المزة" وضبط مسيرات وصواريخ مصدرها حزب الله
01/02/2026 21:17:11
01/02/2026 21:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: ملف سجون داعش ليس "ورقة ابتزاز" ونحن جاهزون للاستلام
Lebanon 24
الداخلية السورية: ملف سجون داعش ليس "ورقة ابتزاز" ونحن جاهزون للاستلام
01/02/2026 21:17:11
01/02/2026 21:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية
السورية
سورية
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير أميركي عن "يونيفيل لبنان".. تحذيرٌ مهم وطرحٌ ضروري
Lebanon 24
تقرير أميركي عن "يونيفيل لبنان".. تحذيرٌ مهم وطرحٌ ضروري
14:00 | 2026-02-01
01/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول
Lebanon 24
تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول
12:40 | 2026-02-01
01/02/2026 12:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في بلدة حاروف (فيديو)
Lebanon 24
استهداف سيارة في بلدة حاروف (فيديو)
12:28 | 2026-02-01
01/02/2026 12:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي حول دعوات التبرع بالدم
Lebanon 24
بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي حول دعوات التبرع بالدم
12:02 | 2026-02-01
01/02/2026 12:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الحصيلة النهائية للغارة الاسرائيلية على عبا؟ وزارة الصحة تعلن
Lebanon 24
ما هي الحصيلة النهائية للغارة الاسرائيلية على عبا؟ وزارة الصحة تعلن
11:48 | 2026-02-01
01/02/2026 11:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
23:40 | 2026-01-31
31/01/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
03:45 | 2026-02-01
01/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
07:10 | 2026-02-01
01/02/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر الفضة.. سيصلُ إلى رقمٍ "غير متوقع"!
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر الفضة.. سيصلُ إلى رقمٍ "غير متوقع"!
15:42 | 2026-01-31
31/01/2026 03:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2026-02-01
تقرير أميركي عن "يونيفيل لبنان".. تحذيرٌ مهم وطرحٌ ضروري
12:40 | 2026-02-01
تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول
12:28 | 2026-02-01
استهداف سيارة في بلدة حاروف (فيديو)
12:02 | 2026-02-01
بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي حول دعوات التبرع بالدم
11:48 | 2026-02-01
ما هي الحصيلة النهائية للغارة الاسرائيلية على عبا؟ وزارة الصحة تعلن
11:30 | 2026-02-01
في البقاع.. عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 21:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 21:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 21:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24