حصيلة جديدة للغارة الإسرائيليّة على بلدة عبا

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن الحصيلة المحدثة لغارة العدوّ على بلدة عبا وذلك وفق التالي:

- وستة جرحى.

- من بين الجرحى طفلة تبلغ من العمر ست سنوات وفتاة وفتى، كلاهما دون الثامنة عشرة.