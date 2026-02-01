تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزارة الصحة أدانت بأشدّ العبارات التهديدات التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب

Lebanon 24
01-02-2026 | 09:57
وزارة الصحة أدانت بأشدّ العبارات التهديدات التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب
صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي:

تُدين وزارة الصحة العامة بأشدّ العبارات التهديدات التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب وتعتبرها اعتداءً خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، ولا سيّما القانون الدولي الإنساني الذي يضمن الحماية الكاملة للمستشفيات والمنشآت الصحية والفرق الطبية في جميع الأوقات.

إن وزارة الصحة تؤكد أن المستشفيات هي مؤسسات إنسانية بحتة، تُعنى بعلاج الجرحى والمرضى دون تمييز، وأن أي استهداف أو تهديد لها يعرّض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، ويُشكّل جريمة موصوفة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

كما تشدد الوزارة على ضرورة تحييد القطاع الصحي بكافة مكوّناته عن أي أعمال عدائية، وتدعو المجتمع الدولي، والمنظمات الصحية والإنسانية الدولية، إلى تحمّل مسؤولياتهم والضغط لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتؤكد وزارة الصحة العامة أنها تتابع هذا الملف بدقة، وتضع سلامة المرضى والفرق الطبية في مقدمة أولوياتها، ولن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الصحية في لبنان.
