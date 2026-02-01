تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بيرم: خيار المقاومة السبيل الوحيد لافشال المخططات الهادفة لتفتيت المنطقة

Lebanon 24
01-02-2026 | 10:00
بيرم: خيار المقاومة السبيل الوحيد لافشال المخططات الهادفة لتفتيت المنطقة
بيرم: خيار المقاومة السبيل الوحيد لافشال المخططات الهادفة لتفتيت المنطقة photos 0
نظم فرع العلاقات لقطاع صيدا في "حزب الله" لقاء سياسياً حوارياً مع الوزير السابق مصطفى بيرم في قاعة الشهيد نادر الجركس في حارة صيدا، في إطار مواكبة المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

وقدم بيرم خلال اللقاء الذي حضرته فاعليات وشخصيات من البلدة والجوار، عرضاً مفصلاً للأوضاع محليا وإقليميا ودوليا مؤكدا، "الثبات على خيار المقاومة في لبنان والمنطقة كسبيل وحيد لافشال المخططات الهادفة لتفتيت المنطقة وتفكيكها وتصفية قضيتها المركزية فلسطين" .
مصطفى بيرم

حارة صيدا

حزب الله

لبنان وا

بات على

مصطفى ب

فلسطين

