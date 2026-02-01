بيرم: خيار المقاومة السبيل الوحيد لافشال المخططات الهادفة لتفتيت المنطقة

نظم فرع العلاقات لقطاع في " " لقاء سياسياً حوارياً مع الوزير السابق في قاعة الشهيد نادر الجركس في ، في إطار مواكبة المستجدات السياسية والأمنية في والمنطقة.



وقدم بيرم خلال اللقاء الذي حضرته فاعليات وشخصيات من البلدة والجوار، عرضاً مفصلاً للأوضاع محليا وإقليميا ودوليا مؤكدا، "الثبات على خيار في لبنان والمنطقة كسبيل وحيد لافشال المخططات الهادفة لتفتيت المنطقة وتفكيكها وتصفية قضيتها المركزية " .

Advertisement