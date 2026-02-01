إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـحزب الله

#عاجل 🔸تدمير بنى تحتية إرهابية لمنع محاولات إعادة اعمار قدرات حزب الله الإرهابي بجنوب لبنان
🔸خلال الأشهر الأخيرة، عملت قوات لواء 769 في منطقة جنوب لبنان على تدمير بنى تحتية إرهابية كانت تُستخدم من قبل حزب الله الإرهابي وذلك لمنع محاولات إعادة اعمار بنى ارهابية في المنطقة.… pic.twitter.com/ZG0ijDgiBQ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 1, 2026
