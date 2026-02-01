تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
01-02-2026 | 10:08
A-
A+
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـحزب الله
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـحزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنّه "خلال الأشهر الأخيرة، عملت قوات لواء 769 في منطقة جنوب لبنان على تدمير بنى تحتية كانت تُستخدم من قبل "حزب الله"، وذلك لمنع محاولات إعادة اعمار بنى في المنطقة".

وأضاف: "لقد عملت القوات في عدة قرى داخل المنطقة، ودمرت وسائل قتالية وبنى تحتية ومن بينها: مخزن صواريخ مضادة للدروع ومستودعات أسلحة. كما دمرت القوات مبنى في قرية الخيام كان قد استُخدم خلال الحرب من قبل عناصر حزب الله لإطلاق قذائف مضادة للدروع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تم تدمير بنى تحتية ومنصات إطلاق في معسكر كان يستخدمه حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: نهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم 7 بنى تحتية لحزب الله بعدة مناطق جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

منطقة جنوب لبنان

افيخاي ادرعي

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

افيخاي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-01
Lebanon24
12:40 | 2026-02-01
Lebanon24
12:28 | 2026-02-01
Lebanon24
12:02 | 2026-02-01
Lebanon24
11:48 | 2026-02-01
Lebanon24
11:30 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24