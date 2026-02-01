إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـحزب الله

قال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنّه "خلال الأشهر الأخيرة، عملت قوات لواء 769 في على تدمير بنى تحتية كانت تُستخدم من قبل " "، وذلك لمنع محاولات إعادة اعمار بنى في المنطقة".



وأضاف: "لقد عملت القوات في عدة قرى داخل المنطقة، ودمرت وسائل قتالية وبنى تحتية ومن بينها: مخزن صواريخ مضادة للدروع ومستودعات أسلحة. كما دمرت القوات مبنى في قرية كان قد استُخدم خلال الحرب من قبل عناصر حزب الله لإطلاق قذائف مضادة للدروع باتجاه الأراضي ".

#عاجل 🔸تدمير بنى تحتية إرهابية لمنع محاولات إعادة اعمار قدرات حزب الله الإرهابي بجنوب



🔸خلال الأشهر الأخيرة، عملت قوات لواء 769 في منطقة على تدمير بنى تحتية إرهابية كانت تُستخدم من قبل حزب الله الإرهابي وذلك لمنع محاولات إعادة اعمار بنى ارهابية في المنطقة.… pic.twitter.com/ZG0ijDgiBQ — (@AvichayAdraee) February 1, 2026