تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
رابطتا التعليم المهني والأساسي: إضراب اسبوع أو اعطاء مهلة حتى منتصف شباط
Lebanon 24
01-02-2026
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد ان عقدت رابطة معلمي
التعليم الأساسي
الرسمي في
لبنان
اجتماعها عبر تطبيق افتراضي مساء يوم السبت الواقع في 2026/1/31عند الساعة الثامنة مساءً وبعد اجتماع رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الاحد 2026/2/1.
تتوجه الرابطتان بالتحية والتقدير إلى نضال الاساتذة والمعلمين الذين شاركوا في الاعتصامات والتظاهر خلال الأسبوع الماضي وتحمّلوا المشقة والتعب، كما تثنيا على جهود المعلمين والأساتذة الذين حاولوا تجاوز حاجز القوى الأمنية باتجاه مقر انعقاد جلسة مجلس النواب والحكومة لايصال الصوت. وإن هذا التحرك، بفضل تضحياتهم، أسهم في إعادة قضيتنا إلى صلب اهتمام الحكومة والمجلس النيابي، حيث جرى التعهد بإقرار زيادة للقطاع العام ضمن مهلة أقصاها منتصف شباط.
ولأننا في الروابط ملتزمون بالعودة إلى الجمعيات العمومية والأخذ برأيهم تقرر ما يلي:
إعلان الإضراب يوم الأثنين في ٢٠٢٦/٢/٢ وعقد جمعيات عمومية في المدارس والمعاهد لاقرار احدى التوصيتين التاليتين:
١- منح الحكومة ومجلس النواب مهلة حتى تاريخ 15 شباط، لرفع مشروع الزيادة المقترحة إلى المجلس النيابي.
٢- الاستمرار بالإضراب حتى مساء الاثنين ٢٠٢٦/٢/٩ .
يعتبر غير المتفاعلين مع التصويت كأنهم يمنحون الحكومة مهلة إضافية
تأمل الرابطتان من الزملاء المندوبين رفع التوصيات إلى مقرري الفروع أو الهيئة الادارية عند الزملاء بالتعليم المهني قبل الساعة السادسة من مساء الأثنين ٢٠٢٦/٢/٢ ليبنى على الشيء مقتضاه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة المتعاقدين في التعليم الرسمي: لا إضراب الأسبوع المقبل
Lebanon 24
رابطة المتعاقدين في التعليم الرسمي: لا إضراب الأسبوع المقبل
01/02/2026 21:16:36
01/02/2026 21:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة مستخدمي الضمان تمنح مهلة أسبوع قبل الإضراب بسبب الرواتب
Lebanon 24
نقابة مستخدمي الضمان تمنح مهلة أسبوع قبل الإضراب بسبب الرواتب
01/02/2026 21:16:36
01/02/2026 21:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية
Lebanon 24
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية
01/02/2026 21:16:36
01/02/2026 21:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة التعليم الأساسي تحذر عبر "لبنان٢٤": الخطوات المقبلة ستترجم في الشارع
Lebanon 24
رابطة التعليم الأساسي تحذر عبر "لبنان٢٤": الخطوات المقبلة ستترجم في الشارع
01/02/2026 21:16:36
01/02/2026 21:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التعليم الأساسي
لبنان
صف من
سي ال
ساسي
داري
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير أميركي عن "يونيفيل لبنان".. تحذيرٌ مهم وطرحٌ ضروري
Lebanon 24
تقرير أميركي عن "يونيفيل لبنان".. تحذيرٌ مهم وطرحٌ ضروري
14:00 | 2026-02-01
01/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول
Lebanon 24
تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول
12:40 | 2026-02-01
01/02/2026 12:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في بلدة حاروف (فيديو)
Lebanon 24
استهداف سيارة في بلدة حاروف (فيديو)
12:28 | 2026-02-01
01/02/2026 12:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي حول دعوات التبرع بالدم
Lebanon 24
بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي حول دعوات التبرع بالدم
12:02 | 2026-02-01
01/02/2026 12:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الحصيلة النهائية للغارة الاسرائيلية على عبا؟ وزارة الصحة تعلن
Lebanon 24
ما هي الحصيلة النهائية للغارة الاسرائيلية على عبا؟ وزارة الصحة تعلن
11:48 | 2026-02-01
01/02/2026 11:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
23:40 | 2026-01-31
31/01/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
03:45 | 2026-02-01
01/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
07:10 | 2026-02-01
01/02/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر الفضة.. سيصلُ إلى رقمٍ "غير متوقع"!
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر الفضة.. سيصلُ إلى رقمٍ "غير متوقع"!
15:42 | 2026-01-31
31/01/2026 03:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2026-02-01
تقرير أميركي عن "يونيفيل لبنان".. تحذيرٌ مهم وطرحٌ ضروري
12:40 | 2026-02-01
تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول
12:28 | 2026-02-01
استهداف سيارة في بلدة حاروف (فيديو)
12:02 | 2026-02-01
بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي حول دعوات التبرع بالدم
11:48 | 2026-02-01
ما هي الحصيلة النهائية للغارة الاسرائيلية على عبا؟ وزارة الصحة تعلن
11:30 | 2026-02-01
في البقاع.. عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 21:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 21:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 21:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24