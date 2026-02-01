رابطتا التعليم المهني والأساسي: إضراب اسبوع أو اعطاء مهلة حتى منتصف شباط





بعد ان عقدت رابطة معلمي الرسمي في اجتماعها عبر تطبيق افتراضي مساء يوم السبت الواقع في 2026/1/31عند الساعة الثامنة مساءً وبعد اجتماع رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الاحد 2026/2/1.

تتوجه الرابطتان بالتحية والتقدير إلى نضال الاساتذة والمعلمين الذين شاركوا في الاعتصامات والتظاهر خلال الأسبوع الماضي وتحمّلوا المشقة والتعب، كما تثنيا على جهود المعلمين والأساتذة الذين حاولوا تجاوز حاجز القوى الأمنية باتجاه مقر انعقاد جلسة مجلس النواب والحكومة لايصال الصوت. وإن هذا التحرك، بفضل تضحياتهم، أسهم في إعادة قضيتنا إلى صلب اهتمام الحكومة والمجلس النيابي، حيث جرى التعهد بإقرار زيادة للقطاع العام ضمن مهلة أقصاها منتصف شباط.

ولأننا في الروابط ملتزمون بالعودة إلى الجمعيات العمومية والأخذ برأيهم تقرر ما يلي:

إعلان الإضراب يوم الأثنين في ٢٠٢٦/٢/٢ وعقد جمعيات عمومية في المدارس والمعاهد لاقرار احدى التوصيتين التاليتين:



١- منح الحكومة ومجلس النواب مهلة حتى تاريخ 15 شباط، لرفع مشروع الزيادة المقترحة إلى المجلس النيابي.



٢- الاستمرار بالإضراب حتى مساء الاثنين ٢٠٢٦/٢/٩ .



يعتبر غير المتفاعلين مع التصويت كأنهم يمنحون الحكومة مهلة إضافية



تأمل الرابطتان من الزملاء المندوبين رفع التوصيات إلى مقرري الفروع أو الهيئة الادارية عند الزملاء بالتعليم المهني قبل الساعة السادسة من مساء الأثنين ٢٠٢٦/٢/٢ ليبنى على الشيء مقتضاه.

