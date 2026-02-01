تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مستشفى الشهيد صلاح غندور أدان تهديدات العدوّ: ادعاءات باطلة لا تخدم سوى نشر الرعب بين المدنيين

Lebanon 24
01-02-2026 | 10:22
مستشفى الشهيد صلاح غندور أدان تهديدات العدوّ: ادعاءات باطلة لا تخدم سوى نشر الرعب بين المدنيين
اصدرت إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور البيان الآتي:

"منذ بداية تأسيسها إبان التحرير المقدس عام ٢٠٠٠، إلتزمت مستشفى الشهيد صلاح غندور برسالتها الإنسانية، وهي تقديم الخدمة الصحية لأهلها الكرام بجميع طوائفهم وبكل طاقتها وبجهد عظيم من طاقمها الطبي والإداري، ولم تمنعها الإعتداءات الصهيونية المتكررة منذ حرب تموز وامتدادا حتى يومنا هذا من تقديم رسالتها الإنسانية، بالرغم من الأضرار التي لحقت بها إن كان على صعيد الأضرار المادية او استشهاد وجرح عدد من كوادرها الطبية وغير الطبية، وكانت كل مرة تنهض بهمة افرادها وتتابع رسالتها الإنسانية".

اضاف البيان: "واليوم طالعتنا مناشير ألقى بها العدو الصهيوني وفيه تهديد واضح للمستشفى بحجج واهية لا أساس لها من الصحة ، وعليه إن إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور تعتبر هذا المنشور بمثابة تهديد واضح وصريح لكل فريقها العامل.

وعليه نؤكد:  

- شجب واستنكار هذه الادعاءات الباطلة التي لا تخدم سوى نشر الرعب بين المدنيين.  

- رفض قاطع لأي محاولات لتشويه صورة المستشفى الذي يقوم بدوره الإنساني بعيدًا عن أي أجندات عسكرية.  

- دعوة عاجلة للجهات المعنية المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها ومنع تكرار هذه الممارسات، وضمان حماية المؤسسات الصحية التي تشكل خط الدفاع الأول عن حياة الأبرياء" .  

وختم البيان مؤكدا أن "المستشفى سيبقى ملتزمًا برسالته الإنسانية، ولن تثنيه هذه المحاولات عن أداء واجبه تجاه المرضى والمحتاجين" .
مواضيع ذات صلة
حماس: قيادة الحركة أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء وجهات دولية لإدانة عدوان الاحتلال على غزة بذرائع باطلة
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة أدانت بأشدّ العبارات التهديدات التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء التلفزيون الإيراني: خلال الاضطرابات نشطت خلايا إرهابية مسلحة بهدف القتل وبث الرعب بين المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: نقاشات وحملات التواصل الاجتماعي لا تخدم المصلحة العليا
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24

