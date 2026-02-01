ما هي الحصيلة النهائية للغارة الاسرائيلية على عبا؟ وزارة الصحة تعلن

أعلن التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة المحدثة لغارة العدو على بلدة عبا وذلك وفق التالي:







وستة جرحى. ومن بين الجرحى طفلة تبلغ من العمر ست سنوات وفتاة وفتى، كلاهما دون الثامنة عشرة.

