بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي حول دعوات التبرع بالدم

أكدت إدارة الجامعي أنّها، ومنذ اللحظة الأولى لأي عدوان، تضع كامل إمكاناتها الطبية واللوجستية في خدمة الجرحى والمصابين، وتقوم بواجبها الإنساني والمهني على أعلى المستويات.وفي هذا الإطار، تلفت إدارة المستشفى عناية المواطنين ووسائل الإعلام إلى أنّ أي بيان أو نداء يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر أي جهة أخرى لطلب التبرّع ، ولا يصدر رسميًا عن والإعلام في مستشفى الشيخ الجامعي، لا يُمثّل المستشفى ولا تتحمّل الإدارة أي مسؤولية عنه.وتُشدّد إدارة المستشفى على أنّه في حال دعت الحاجة إلى التبرّع بالدم أو أي إجراء إنساني آخر، سيتم الإعلان عنه حصراً عبر بيان رسمي واضح صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في المستشفى، وذلك حرصًا على الشفافية، وتنظيم الجهود، ومنع أي التباس أو استغلال غير مسؤول.إن مستشفى الشيخ حرب الجامعي سيبقى، كما كان دائمًا، في خدمة الجرحى والمرضى، ويهيب بالجميع اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنه فقط عبر مجموعة *ومن أحياها أو عبر الصفحات الرسمية*، وعدم الانجرار خلف أو دعوات غير موثوقة.