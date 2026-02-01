تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي حول دعوات التبرع بالدم

Lebanon 24
01-02-2026 | 12:02
بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي حول دعوات التبرع بالدم
بيان من مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي حول دعوات التبرع بالدم photos 0
أكدت إدارة مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي أنّها، ومنذ اللحظة الأولى لأي عدوان، تضع كامل إمكاناتها الطبية واللوجستية في خدمة الجرحى والمصابين، وتقوم بواجبها الإنساني والمهني على أعلى المستويات.
وفي هذا الإطار، تلفت إدارة المستشفى عناية المواطنين ووسائل الإعلام إلى أنّ أي بيان أو نداء يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر أي جهة أخرى لطلب التبرّع بالدم، ولا يصدر رسميًا عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، لا يُمثّل المستشفى ولا تتحمّل الإدارة أي مسؤولية عنه.
وتُشدّد إدارة المستشفى على أنّه في حال دعت الحاجة إلى التبرّع بالدم أو أي إجراء إنساني آخر، سيتم الإعلان عنه حصراً عبر بيان رسمي واضح صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في المستشفى، وذلك حرصًا على الشفافية، وتنظيم الجهود، ومنع أي التباس أو استغلال غير مسؤول.
إن مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي سيبقى، كما كان دائمًا، في خدمة الجرحى والمرضى، ويهيب بالجميع اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنه فقط عبر مجموعة *ومن أحياها أو عبر الصفحات الرسمية*، وعدم الانجرار خلف أخبار أو دعوات غير موثوقة.
 
