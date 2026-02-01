تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول

Lebanon 24
01-02-2026 | 12:40
A-
A+
تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول
تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ضوء التهديدات التي طالت مستشفى صلاح غندور في الجنوب اليوم عن طريق المناشير،  تعلن نقابة المستشفيات في لبنان عن شجبها الشديد لأي إعتداء يطال اي مستشفى بإعتباره خرق فاضح للقانون الدولي وكل المواثيق المتعارف عليها.  

وناشدت المجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية للتحرك و حماية القطاع الصحي وطواقمه عملاً بالإتفاقيات الدولية ، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تنص على وجوب حماية المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين فيها بشكل صارم أثناء النزاعات المسلحة ، وفي جميع الأوقات لضمان تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى. .
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد حادثة مستشفى رياق... بيانُ لنقابة المستشفيات في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل تنبه الجهات اللبنانية: الاعتداءات على قواتنا غير مقبولة ونطالب بإجراء تحقيق فوري
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إيران نقلت محتجزين من المستشفيات إلى السجون
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة افتتح برنامج "تمكين صيادلة المستشفيات"
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 21:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى صلاح غندور

المجتمع الدولي

اتفاقيات جنيف

صلاح غندور

بروتوكول

لبنان

غندور

جنيف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-01
Lebanon24
12:28 | 2026-02-01
Lebanon24
12:02 | 2026-02-01
Lebanon24
11:48 | 2026-02-01
Lebanon24
11:30 | 2026-02-01
Lebanon24
11:00 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24