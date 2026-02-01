تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول
Lebanon 24
01-02-2026
|
12:40
في ضوء التهديدات التي طالت
مستشفى صلاح غندور
في الجنوب اليوم عن طريق المناشير، تعلن نقابة المستشفيات في
لبنان
عن شجبها الشديد لأي إعتداء يطال اي مستشفى بإعتباره خرق فاضح للقانون الدولي وكل المواثيق المتعارف عليها.
وناشدت
المجتمع الدولي
وكل المنظمات الإنسانية للتحرك و حماية القطاع الصحي وطواقمه عملاً بالإتفاقيات الدولية ، لا سيما
اتفاقيات جنيف
لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تنص على وجوب حماية المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين فيها بشكل صارم أثناء النزاعات المسلحة ، وفي جميع الأوقات لضمان تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى. .
