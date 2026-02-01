تحذير من نقابة المستشفيات: أي اعتداء على المستشفيات غير مقبول

في ضوء التهديدات التي طالت في الجنوب اليوم عن طريق المناشير، تعلن نقابة المستشفيات في عن شجبها الشديد لأي إعتداء يطال اي مستشفى بإعتباره خرق فاضح للقانون الدولي وكل المواثيق المتعارف عليها.وناشدت وكل المنظمات الإنسانية للتحرك و حماية القطاع الصحي وطواقمه عملاً بالإتفاقيات الدولية ، لا سيما لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تنص على وجوب حماية المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين فيها بشكل صارم أثناء النزاعات المسلحة ، وفي جميع الأوقات لضمان تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى. .