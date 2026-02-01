عبد المسيح: تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر لتأجيل الانتخابات

أعلن النائب ، في حديثعبر قناة ، أنّه "تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تأجيل الانتخابات النيابية وتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة أقصاها سنة واحدة، وذلك لعدد من الأسباب، أبرزها الخطر الداهم الذي يواجهه نتيجة وجود السلاح خارج إطار الدولة، إضافة إلى أسباب تقنية ولوجستية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها".



وأشار إلى أنّ "الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات لمدة شهرين بقرار من الحكومة لأسباب تقنية أو لوجستية أمر مقلق"، مؤكّدًا أنّ "صلاحية تأجيل الانتخابات تعود حصرًا إلى المجلس النيابي، لا إلى ".

