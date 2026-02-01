تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عبد المسيح: تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر لتأجيل الانتخابات

Lebanon 24
01-02-2026 | 14:46
A-
A+
عبد المسيح: تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر لتأجيل الانتخابات
عبد المسيح: تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر لتأجيل الانتخابات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن النائب أديب عبد المسيح، في حديثعبر قناة mtv، أنّه "تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تأجيل الانتخابات النيابية وتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة أقصاها سنة واحدة، وذلك لعدد من الأسباب، أبرزها الخطر الداهم الذي يواجهه لبنان نتيجة وجود السلاح خارج إطار الدولة، إضافة إلى أسباب تقنية ولوجستية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها".

وأشار عبد المسيح إلى أنّ "الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات لمدة شهرين بقرار من الحكومة لأسباب تقنية أو لوجستية أمر مقلق"، مؤكّدًا أنّ "صلاحية تأجيل الانتخابات تعود حصرًا إلى المجلس النيابي، لا إلى السلطة التنفيذية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب أديب عبد المسيح من مجلس النواب: واضح أن الانتخابات لن تتم في موعدها وسأتقدم باقتراح قانون صريح لتأجيل الانتخابات لمدة سنة كي لا نستمر بالكذب على اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في جولة على ساحل الشوف: تقدمنا باقتراح لتنقية الذاكرة الوطنية كي لا نكرر ما حصل
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين تتقدم باقتراح قانون لحماية الطفل المخالف للقانون والمعرض للخطر
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء وطني للهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة السيّدة الأولى لدعم اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطة التنفيذية

أديب عبد المسيح

عبد المسيح

المسيح

لبنان

ستيت

لايت

mtv

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:35 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-02-01
Lebanon24
16:53 | 2026-02-01
Lebanon24
15:50 | 2026-02-01
Lebanon24
15:41 | 2026-02-01
Lebanon24
15:35 | 2026-02-01
Lebanon24
15:30 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24