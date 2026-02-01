تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خريس: إسرائيل عدو كل اللبنانيين

Lebanon 24
01-02-2026 | 14:48
A-
A+
خريس: إسرائيل عدو كل اللبنانيين
خريس: إسرائيل عدو كل اللبنانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني الذي نظمته حركة "أمل" في بلدة الخرايب لمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة هند دهيني، والدة الشهيد حسن حسين ناصر، ان "العدو يريد إخضاع المنطقة وتركيعها وأن تكون منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية والإسلامية بشكل عام خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وأن تكون إسرائيل هي المسيطرة على الأمن والعسكر والاقتصاد والمال".
وسأل: "هل المطلوب منا ان نستسلم وأن نعود إلى الوراء على المستوى الوطني؟ هل المطلوب منا أن نعود إلى مقولة ان قوة لبنان بضعفه وان بلدنا لا يستطيع أن يدافع عن أرضه وعن حدوده وعن شعبه ؟ نحن من مدرسة الإمام السيد موسى الصدر تعلمنا من إمامنا أن نحمي هذا الوطن، وعلمنا أيضا بأن الوحدة الوطنية أساس الثبات وأساس المواجهة، ودولة الرئيس نبيه بري يعمل ويشدد باستمرار في كل مواقفه بأن تكون هذه الوحدة حقيقية على المستوى الوطني قائمة، وسنبقى نتحدث من خلال مواقفنا عن ضرورة أن نحمي هذه الوحدة".
وتابع: "اسرائيل لا تريد لبلدنا إلا التقاتل، والفتنة والتشرذم، ومواجهة كل هذه العناوين تكون بوحدتنا وصلابة موقفنا، لكن للأسف هذا ليس موجودا على المستوى الوطني، هناك أصوات في بعض المناسبات من بعض المسؤولين وبعض القيادات ومن بعض الوزراء يعطون الحق للعدو الإسرائيلي أن يقوم بعمل ما تحت شعارات وتحت عناوين واهية".
وأكد خريس ان "إسرائيل ليست عدوا لفئة أو لطائفة أو لحزب أو لحركة، إسرائيل هي عدو كل  اللبنانيين، وإسرائيل هي شر مطلق والتعامل معها حرام، لذلك المطلوب من بعض المسؤولين أن يترفعوا عن الشخصانية وعن الحزبية الضيقة، وأن تكون مواقفهم على المستوى الوطني مواقف لبنانية".
واشار الى ان "إسرائيل من خلال عدوانها المتواصل تريد أن تقتل الحق أن تقتل الارادة والعزيمة في النفوس الطيبة لابناء هذه الارض"، مؤكدا ان "المطلوب منا وخاصة في هذه المرحلة أن نكون على مستوى كبير من المسؤولية المسؤولية الوطنية".
وأردف: "الاستحقاق الانتخابي سيحصل في موعده، وحركة أمل وحزب الله يقومان  بما هو مطلوب منهما على مستوى الإعداد، ومن خلال ترتيب البيت الداخلي، لتكون العملية الانتخابية جاهزة"، معتبرا ان "الرد على الأصوات التي تريد إحداث خرق انتخابي بأن يكون الرد الحقيقي يوم الاستحقاق الانتخابي، الرد هو بصوتكم وبعزيمتكم وبانتمائكم وصلابتكم".
وختم خريس: "نحن من قدم الشهداء، وهؤلاء الذين استشهدوا لم يستشهدوا من أجل عائلاتهم أو بيوتهم أو مناطقهم، وإنما استشهدوا من أجل الوطن، لذلك علينا جميعا أن نكون على أهبة الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيرسم مستقبل الوطن، وأن نكون مستعدين ويقظين لمواجهة كل الأخطار المحدقة بنا من خلال التكاتف والوحدة والتمسك بأرضنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي لدى إسرائيل: إسرائيل تفعل للولايات المتحدة أكثر مما يدركه أي أميركي وكل عدو لها هو عدو لنا
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـUNHCR والأمن العام اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـUNHCR والأمن العام اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عون لعناصر قوى الامن: أنتم في قلب كل لبناني
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 00:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه بري

حزب الله

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:35 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-02-01
Lebanon24
16:53 | 2026-02-01
Lebanon24
15:50 | 2026-02-01
Lebanon24
15:41 | 2026-02-01
Lebanon24
15:35 | 2026-02-01
Lebanon24
15:30 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24