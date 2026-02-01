خريس: إسرائيل عدو كل اللبنانيين

أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني الذي نظمته حركة "أمل" في بلدة الخرايب لمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة هند دهيني، والدة الشهيد حسن حسين ناصر، ان "العدو يريد إخضاع المنطقة وتركيعها وأن تكون منطقة والمنطقة العربية والإسلامية بشكل عام خاضعة للسيطرة ، وأن تكون هي المسيطرة على الأمن والعسكر والاقتصاد والمال".

وسأل: "هل المطلوب منا ان نستسلم وأن نعود إلى الوراء على المستوى الوطني؟ هل المطلوب منا أن نعود إلى مقولة ان قوة بضعفه وان بلدنا لا يستطيع أن يدافع عن أرضه وعن حدوده وعن شعبه ؟ نحن من مدرسة الإمام السيد موسى الصدر تعلمنا من إمامنا أن نحمي هذا الوطن، وعلمنا أيضا بأن الوحدة الوطنية أساس الثبات وأساس المواجهة، ودولة يعمل ويشدد باستمرار في كل مواقفه بأن تكون هذه الوحدة حقيقية على المستوى الوطني قائمة، وسنبقى نتحدث من خلال مواقفنا عن ضرورة أن نحمي هذه الوحدة".

وتابع: "اسرائيل لا تريد لبلدنا إلا التقاتل، والفتنة والتشرذم، ومواجهة كل هذه العناوين تكون بوحدتنا وصلابة موقفنا، لكن للأسف هذا ليس موجودا على المستوى الوطني، هناك أصوات في بعض المناسبات من بعض المسؤولين وبعض القيادات ومن بعض الوزراء يعطون الحق للعدو أن يقوم بعمل ما تحت شعارات وتحت عناوين واهية".

وأكد خريس ان "إسرائيل ليست عدوا لفئة أو لطائفة أو لحزب أو لحركة، إسرائيل هي عدو كل اللبنانيين، وإسرائيل هي شر مطلق والتعامل معها حرام، لذلك المطلوب من بعض المسؤولين أن يترفعوا عن الشخصانية وعن الحزبية الضيقة، وأن تكون مواقفهم على المستوى الوطني مواقف لبنانية".

واشار الى ان "إسرائيل من خلال عدوانها المتواصل تريد أن تقتل الحق أن تقتل الارادة والعزيمة في النفوس الطيبة لابناء هذه الارض"، مؤكدا ان "المطلوب منا وخاصة في هذه المرحلة أن نكون على مستوى كبير من المسؤولية المسؤولية الوطنية".

وأردف: "الاستحقاق الانتخابي سيحصل في موعده، وحركة أمل وحزب الله يقومان بما هو مطلوب منهما على مستوى الإعداد، ومن خلال ترتيب البيت الداخلي، لتكون العملية الانتخابية جاهزة"، معتبرا ان "الرد على الأصوات التي تريد إحداث خرق انتخابي بأن يكون الرد الحقيقي يوم الاستحقاق الانتخابي، الرد هو بصوتكم وبعزيمتكم وبانتمائكم وصلابتكم".

وختم خريس: "نحن من قدم ، وهؤلاء الذين استشهدوا لم يستشهدوا من أجل عائلاتهم أو بيوتهم أو مناطقهم، وإنما استشهدوا من أجل الوطن، لذلك علينا جميعا أن نكون على أهبة الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيرسم مستقبل الوطن، وأن نكون مستعدين ويقظين لمواجهة كل الأخطار المحدقة بنا من خلال التكاتف والوحدة والتمسك بأرضنا".

Advertisement