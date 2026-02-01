نقابة أطباء لبنان: حماية المستشفيات والمرافق الصحية مسؤولية دولية

استنكرت نقابة اطباء في ، "التهديد الذي تعرض له ، خاصة في ظل وجود المواثيق الدولية التي تحظر ذلك".

وشددت في بيان على ان "حماية المستشفيات والمرافق الصحية هي مسؤولية دولية، ويجب على جميع الأطراف احترامها".

Advertisement