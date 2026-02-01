تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-9
o
بشري
15
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
نقابة أطباء لبنان: حماية المستشفيات والمرافق الصحية مسؤولية دولية
Lebanon 24
01-02-2026
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكرت نقابة اطباء
لبنان
في
بيروت
، "التهديد الذي تعرض له
مستشفى صلاح غندور
، خاصة في ظل وجود المواثيق الدولية التي تحظر ذلك".
وشددت في بيان على ان "حماية المستشفيات والمرافق الصحية هي مسؤولية دولية، ويجب على جميع الأطراف احترامها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العلامة فضل الله استقبل عبيد ونائب نقيب أطباء الأسنان : لحماية النقابات من المناكفات السياسية
Lebanon 24
العلامة فضل الله استقبل عبيد ونائب نقيب أطباء الأسنان : لحماية النقابات من المناكفات السياسية
02/02/2026 00:16:37
02/02/2026 00:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"الضمان" يطلق إجراءات مالية لدعم المستشفيات والأطباء وسط الأزمة الصحية
Lebanon 24
"الضمان" يطلق إجراءات مالية لدعم المستشفيات والأطباء وسط الأزمة الصحية
02/02/2026 00:16:37
02/02/2026 00:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: المدنيون والمرافق الصحية في السودان ليسوا أهدافا مشروعة أبدا
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: المدنيون والمرافق الصحية في السودان ليسوا أهدافا مشروعة أبدا
02/02/2026 00:16:37
02/02/2026 00:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوري: سنبدأ تسليم المرافق الصحية والحكومية في الشيخ مقصود لمؤسسات الدولة
Lebanon 24
الجيش السوري: سنبدأ تسليم المرافق الصحية والحكومية في الشيخ مقصود لمؤسسات الدولة
02/02/2026 00:16:37
02/02/2026 00:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى صلاح غندور
نقابة أطباء لبنان
صلاح غندور
بيروت
لبنان
غندور
فيات
طراف
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ساحة النور.. قطع طرقات بالاطارات المشتعلة (فيديو)
Lebanon 24
في ساحة النور.. قطع طرقات بالاطارات المشتعلة (فيديو)
17:00 | 2026-02-01
01/02/2026 05:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عند أطراف عيترون.. تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
عند أطراف عيترون.. تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الجيش الاسرائيلي
16:53 | 2026-02-01
01/02/2026 04:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لنجدة العام الدراسي وتعويض ساعات الإضراب
Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لنجدة العام الدراسي وتعويض ساعات الإضراب
15:50 | 2026-02-01
01/02/2026 03:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: ستة جرحى في الغارة الاسرائيلية على حاروف
Lebanon 24
وزارة الصحة: ستة جرحى في الغارة الاسرائيلية على حاروف
15:41 | 2026-02-01
01/02/2026 03:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف رئيس فرع قسم الهندسة في "الحزب" (فيديو)
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف رئيس فرع قسم الهندسة في "الحزب" (فيديو)
15:35 | 2026-02-01
01/02/2026 03:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
03:45 | 2026-02-01
01/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
23:40 | 2026-01-31
31/01/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
07:10 | 2026-02-01
01/02/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
05:12 | 2026-02-01
01/02/2026 05:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:00 | 2026-02-01
في ساحة النور.. قطع طرقات بالاطارات المشتعلة (فيديو)
16:53 | 2026-02-01
عند أطراف عيترون.. تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الجيش الاسرائيلي
15:50 | 2026-02-01
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لنجدة العام الدراسي وتعويض ساعات الإضراب
15:41 | 2026-02-01
وزارة الصحة: ستة جرحى في الغارة الاسرائيلية على حاروف
15:35 | 2026-02-01
إسرائيل تستهدف رئيس فرع قسم الهندسة في "الحزب" (فيديو)
15:30 | 2026-02-01
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
02/02/2026 00:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
02/02/2026 00:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
02/02/2026 00:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24