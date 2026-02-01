إسرائيل تستهدف رئيس فرع قسم الهندسة في "الحزب" (فيديو)

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على مسؤول في قسم الهندسة بحزب الله الإرهابي كان يعمل على إعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب



🔸أغار جيش الدفاع في وقتٍ سابق اليوم وقضى على المخرب المدعو علي داوود عميض الذي كان يشغل منصب رئيس فرع في قسم الهندسة لحزب الله الإرهابي.



🔸وكان الارهابي… pic.twitter.com/9aL2fMVB9t