عون في أسبانيا لطلب دعم الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل

أطلق جولة جديدة من التحركات الخارجية، فبعد بدء قائد الجيش العماد رودولف هيكل محادثاته العسكرية في ، وصل الرئيس جوزاف عون الى اسبانيا، للقاء الملك فيليب السادس ورئيس الوزراء الاسباني، في وقت يتوجه فيه الرئيس نواف سلام الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، فيما ينتظر وصول جان نويل بارو الى لبنان هذا الاسبوع حاملا رسالة واضحة للبنان، مفادها أنه في حال دخل الحرب بعد توجيه ضربة عسكريّة إلى ، فإن الردّ على لبنان سيكون قاسياً.

رئيس الجمهورية جوزف عون بدأ زيارة عمل للعاصمة الإسبانية مدريد تستمر يومين، يلتقي خلالها الملك الإسباني فيليب السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، كما يتم التوقيع على عدد من الاتفاقات.

وأعلن الرئيس عون لدى وصوله إلى مدريد أمس أنه "ستكون محادثاتنا مع جلالة الملك ورئيس الوزراء فرصة لأطلب من إسبانيا الصديقة أن تعمل داخل للدفع باتخاذ إجراءات حازمة تجاه من أجل إلزامها بتطبيق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية، والالتزام الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701".

وكتبت" نداء الوطن": تأتي زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى إسبانيا التي بدأها أمس وتستمر إلى اليوم في ظروف دقيقة إقليميًا. وتعتبر مدريد من الدول المهمة والمؤثرة في الاتحاد ، وعلم أن عون سيناقش إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية وفرص السلام في الشرق، موضوع القوات الأوروبية المساهمة في «اليونيفيل»، فإسبانيا من أكثر الدول مساهمة، وهناك رغبة لدى بعض الدول الأوروبية في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة «اليونيفيل»، وبالتالي سيكون هذا الملف حاضرًا في لقاءات عون الإسبانية.

Advertisement