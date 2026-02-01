تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون في أسبانيا لطلب دعم الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل

Lebanon 24
01-02-2026 | 22:12
A-
A+
عون في أسبانيا لطلب دعم الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل
عون في أسبانيا لطلب دعم الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق لبنان جولة جديدة من التحركات الخارجية، فبعد بدء قائد الجيش العماد رودولف هيكل محادثاته العسكرية في الولايات المتحدة، وصل الرئيس جوزاف عون الى اسبانيا، للقاء الملك فيليب السادس ورئيس الوزراء الاسباني، في وقت يتوجه فيه الرئيس نواف سلام الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، فيما ينتظر وصول وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو الى لبنان هذا الاسبوع حاملا رسالة واضحة للبنان، مفادها أنه في حال دخل حزب الله الحرب بعد توجيه ضربة عسكريّة إلى إيران، فإن الردّ الإسرائيلي على لبنان سيكون قاسياً.
رئيس الجمهورية جوزف عون بدأ زيارة عمل للعاصمة الإسبانية مدريد تستمر يومين، يلتقي خلالها الملك الإسباني فيليب السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، كما يتم التوقيع على عدد من الاتفاقات.
وأعلن الرئيس عون لدى وصوله إلى مدريد أمس أنه "ستكون محادثاتنا مع جلالة الملك ورئيس الوزراء فرصة لأطلب من إسبانيا الصديقة أن تعمل داخل الاتحاد الأوروبي للدفع باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل من أجل إلزامها بتطبيق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية، والالتزام الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701".
وكتبت" نداء الوطن": تأتي زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى إسبانيا التي بدأها أمس وتستمر إلى اليوم في ظروف دقيقة إقليميًا. وتعتبر مدريد من الدول المهمة والمؤثرة في الاتحاد الأوروبي، وعلم أن عون سيناقش إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية وفرص السلام في الشرق، موضوع القوات الأوروبية المساهمة في «اليونيفيل»، فإسبانيا من أكثر الدول مساهمة، وهناك رغبة لدى بعض الدول الأوروبية في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة «اليونيفيل»، وبالتالي سيكون هذا الملف حاضرًا في لقاءات عون الإسبانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون وصل الى اسبانيا: سنطلب الدفع باتخاذ إجراءات حازمة تجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: لن نبادر في الوقت الراهن باتخاذ أي إجراء تجاه إيران
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فنلندا: سأستدعي السفير الإيراني اليوم وسنبحث مع الاتحاد الأوروبي إجراءات عودة حرية الشعب الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: حكومات الدول الأعضاء تتفق على إطلاق إجراءات مكتوبة لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 07:43:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلي

الفرنسية

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:18 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:21 | 2026-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:10 | 2026-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2026-02-01
Lebanon24
22:08 | 2026-02-01
Lebanon24
22:18 | 2026-02-01
Lebanon24
00:21 | 2026-02-02
Lebanon24
00:10 | 2026-02-02
Lebanon24
23:57 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24