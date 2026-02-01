تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
والد السيد حسن نصرالله في ذمة الله
Lebanon 24
01-02-2026
|
23:57
غيّب الموت
صباح اليوم
السيد
عبد الكريم نصرالله
، والد
الأمين العام
السابق لحزب الله الشهيد
حسن نصرالله
.
