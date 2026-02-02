تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
-10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. هكذا تعرّض أحد الأشخاص لعملية سرقة واعتداء
Lebanon 24
02-02-2026
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض أحد الأشخاص العاملين في جمع الحديد لعملية سرقة واعتداء أثناء تواجده أمام مستوعب للنفايات في محلة الضم والفرز في
طرابلس
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وفي التفاصيل، قام أحد الاشخاص بالاقتراب منه وركله على رأسه في حين أظهر
شخص آخر
سلاحاً وقاما بسرقة الدراجة النارية الخاصة به والحقيبة الموجودة بداخلها، قبل أن يلوذا بالفرار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شاب يتعرّض ليلا لعملية سرقة في العبدة
Lebanon 24
شاب يتعرّض ليلا لعملية سرقة في العبدة
02/02/2026 09:50:03
02/02/2026 09:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف أحد الاشخاص في طرابلس
Lebanon 24
توقيف أحد الاشخاص في طرابلس
02/02/2026 09:50:03
02/02/2026 09:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس
Lebanon 24
سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس
02/02/2026 09:50:03
02/02/2026 09:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح
Lebanon 24
في طرابلس.. سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح
02/02/2026 09:50:03
02/02/2026 09:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان 24
شخص آخر
طرابلس
لبنان
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحرك للنقابات الزراعية ومربي النحل "لضرورة ملحّة"
Lebanon 24
تحرك للنقابات الزراعية ومربي النحل "لضرورة ملحّة"
02:45 | 2026-02-02
02/02/2026 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار تهطل… لماذا لا يزال شبح الجفاف حاضرًا؟
Lebanon 24
الأمطار تهطل… لماذا لا يزال شبح الجفاف حاضرًا؟
02:30 | 2026-02-02
02/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقية مع اثيوبيا لاستقطاب العاملات
Lebanon 24
اتفاقية مع اثيوبيا لاستقطاب العاملات
02:15 | 2026-02-02
02/02/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ نعيم "الحاضر الأكبر" إلى جانب "الأخ الأكبر" في ساحة النجمة
Lebanon 24
الشيخ نعيم "الحاضر الأكبر" إلى جانب "الأخ الأكبر" في ساحة النجمة
02:00 | 2026-02-02
02/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية دانت تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب
Lebanon 24
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية دانت تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب
01:46 | 2026-02-02
02/02/2026 01:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
03:45 | 2026-02-01
01/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
07:10 | 2026-02-01
01/02/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
05:12 | 2026-02-01
01/02/2026 05:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
10:50 | 2026-02-01
01/02/2026 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2026-02-02
تحرك للنقابات الزراعية ومربي النحل "لضرورة ملحّة"
02:30 | 2026-02-02
الأمطار تهطل… لماذا لا يزال شبح الجفاف حاضرًا؟
02:15 | 2026-02-02
اتفاقية مع اثيوبيا لاستقطاب العاملات
02:00 | 2026-02-02
الشيخ نعيم "الحاضر الأكبر" إلى جانب "الأخ الأكبر" في ساحة النجمة
01:46 | 2026-02-02
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية دانت تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب
01:45 | 2026-02-02
لا تفاعل شعبيا مع الاحصاءات الانتخابية
فيديو
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
02/02/2026 09:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
02/02/2026 09:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
02/02/2026 09:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24