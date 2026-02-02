تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد ارتفاع الحرارة 7 درجات الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
02-02-2026
أفادت صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان المنطقة تأثرت خلال الفترة الماضية بطقس ربيعي تخللته بعض الهطولات المطرية المتفرقة وغير الشاملة، تركزت بشكل أساسي في المناطق الشمالية. كما ارتفعت درجات الحرارة بين يوم أمس الأحد واليوم الإثنين لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بحوالي 7 درجات، لا سيما في المناطق الساحلية. إلا أن الطقس سينقلب رأسًا على عقب خلال أقل من 24 ساعة، حيث يُتوقع أن يتحول من ربيعي دافئ إلى شتوي بارد ومثلج. ويبدأ التغيّر في الأحوال الجوية ليلًا، مع دخول الأمطار قبيل منتصف الليل من المناطق الساحلية، ثم تمتد لتشمل مختلف المناطق اللبنانية.

أضافت الصفحة: "تغطي السحب الرعدية معظم المناطق، وتهطل الأمطار بغزارة قد تصل إلى غزيرة جدًا مع تفاوت في شدتها بين منطقة وأخرى، ويترافق ذلك مع نشاط ملحوظ في البرق والرعد وموجات بردية ناتجة عن تلاقي رياح دافئة مع أخرى باردة فوق المنطقة، ما يؤدي إلى تساقط كثيف لحبات البرد خلال العواصف الرعدية."

تتساقط الثلوج على الجبال العالية، وتتدنى تدريجيًا لتلامس حدود 1500–1600 متر مع إمكانية تراكمها، خصوصًا في المناطق الشمالية. وتخف حدة الهطولات بعد الظهر، على أن تنحسر الأمطار كليًا نهار الأربعاء.
يُعد هذا المنخفض الجوي جيدًا رغم سرعته، ويمتاز بأمطاره الغزيرة، وارتفاع نسبة الصواعق، وموجات بردية، إضافة إلى نشاط ملحوظ في سرعة الرياح. 

وأشارت الصفحة إلى ان المنطقة لم تتعرض حتى الآن لتعمق الكتل القطبية القارسة، فاقتصرت الثلوج على الجبال العالية ولم تتدن إلى الجبال المتوسطة إلا لفترات قصيرة.وتشير حركة الغلاف الجوي إلى احتمال تعمق الكتل القطبية خلال القسم الثاني من شهر شباط. 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24