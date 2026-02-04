تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الجميل: "حزب الله" رهن قراره لإيران ونحنُ إلى جانب رئيس الجمهورية
Lebanon 24
04-02-2026
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس حزب
"الكتائب
اللبنانية
" النائب سامي الجميل إنه على رئيس الجمهورية جوزاف عون والجيش تقديم ضمانات في مناطق نفوذ السلاح لتأمين حرية الانتخابات النيابية، وأضاف: "أنا مع أن تحصل الانتخابات على أساس أن يصوّت المغترب للـ128 نائبًا ولكن كيف ستؤمّن الدولة حرية الانتخابات في مناطق نفوذ
حزب الله
والسلاح ما زال موجوداً فيها؟".
كلامُ الجميل جاء خلال حوارٍ سياسي عبر شاشة "تلفزيون
لبنان
" مع الإعلاميّ وليد عبود، إذ أكد أنّ "الطائفة الشيعية هي شريك هذا الوطن، كما أنها طائفة مؤسسة ويجب أن تشعر بالاطمئنان إذ أنه لا أحد ضدها".
ورأى الجميل أن "حزب الله رهن قراره لإيران وهذا ما يجعل كلام حزب الله ترجمة لسياسة
إيران
وما تريده"، وتابع: "طالما النظام
الإيراني
أخذ قراراً بالمحافظة على قاعدة عسكرية في لبنان فسيطلب من الحزب الاستمرار بالمنطق نفسه وعندما تقرر أنها لا تريده فسيأتي الحزب ويقول للرئيس بأنه يفكر بمعالجة الموضوع".
وأكمل:" لا يمكنهم أن يقرروا استراتيجية لبنان بل الحكومة، فاللبنانيون لا يريدون الحرب ويريدون تجربة أمر آخر لأن الحرب لم تحم لبنان بل الدبلوماسية والعلاقة الجيدة مع
الولايات المتحدة
والدول العربية الصديقة ومحاولة ردع اسرائيل من خلال صداقاتنا في العالم، ولكن الأكيد أن
المقاومة
المسلّحة لم تحم لبنان وجربناها وفشلت بعز قوتها وبوجود السيد حسن نصرالله والباليستي".
وسأل: "لماذا يتعاطى الإيراني معنا بطبقية فهل المطلوب أن يموت اللبناني من أجله وهو لا يموت من أجل اللبناني؟ فهل نحن درجة ثانية وهو درجة أولى؟".
وتابع: "الرئاسة رمز المؤسسات ودائماً كنا إلى جانب الرئيس لأنه مؤتمن على الدستور وعلى لبنان، ولكن في فترة الوصاية
السورية
لم ندعمه لأنه لم يكن في خدمة لبنان، أما اليوم فقد عاد الرئيس ليكون في خدمة لبنان ومؤتمن على الدستور وطبيعي أن تكون الكتائب إلى جانبه".
وعن التحالفات الانتخابية، قال: "الماكينة الانتخابية تعمل والاتصالات مفتوحة بموضوع التحالفات هناك تواصل وكلام جدي مع
القوات اللبنانية
ورغبة على الأقل من قبلنا وأقدّر من قبلهم أيضاً أن نتمكن بالفترة المفصلية أن نخوض معركة معاً خصوصاً أن كل ما اختلفنا عليه سابقاً انتهى، وبالتالي نحن على الموجة نفسها بأكثرية الملفات وحصل كلام جدي مع رئيس حزب القوات سمير جعجع وكانت الجلسة إيجابية جداً. بالعموم الرغبة موجودة ولكن بالتفاصيل هناك كثير منها لم نصل فيه إلى شيء نهائي وأتمنى ان نصل إلى ما يناسب مصلحة البلد ومصلحة الفريقين".
وعن موعد زيارته الجنوب أوضح أنها "ستحصل عندما لا يعود هناك تهديد أمني وعندما يتوقف التحريض والتهديد بالقتل وبروباغندا غسيل الدماغ باستعدائنا بشكل مستمر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: حزب الله رهن قراره لإيران وهذا ما يجعل كلام حزب الله ترجمة لسياسة إيران وإرادتها
Lebanon 24
الجميّل: حزب الله رهن قراره لإيران وهذا ما يجعل كلام حزب الله ترجمة لسياسة إيران وإرادتها
05/02/2026 12:01:48
05/02/2026 12:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية لـ"حزب الله": إنخرطوا في مشروع الدولة
Lebanon 24
رئيس الجمهورية لـ"حزب الله": إنخرطوا في مشروع الدولة
05/02/2026 12:01:48
05/02/2026 12:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: إطلالة الرئيس عون الأخيرة كانت مهمّة جدًّأ لناحية توضيح موقف الدولة الرسمي من سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: إطلالة الرئيس عون الأخيرة كانت مهمّة جدًّأ لناحية توضيح موقف الدولة الرسمي من سلاح "حزب الله"
05/02/2026 12:01:48
05/02/2026 12:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تجميد الحوار بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله"
Lebanon 24
تجميد الحوار بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله"
05/02/2026 12:01:48
05/02/2026 12:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية
الولايات المتحدة
الدول العربية
اللبنانية
حزب الله
الإيراني
المقاومة
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
"خط بعبدا" شاهد.. ماذا يريد "حزب الله" عسكرياً؟
Lebanon 24
"خط بعبدا" شاهد.. ماذا يريد "حزب الله" عسكرياً؟
05:00 | 2026-02-05
05/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية راشيا الفخار تطالب بتدخل أمني لضبط المخالفات وحماية الأهالي
Lebanon 24
بلدية راشيا الفخار تطالب بتدخل أمني لضبط المخالفات وحماية الأهالي
04:52 | 2026-02-05
05/02/2026 04:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: المقاومة واجب عندما يكون هناك احتلال وعدوان
Lebanon 24
الحاج حسن: المقاومة واجب عندما يكون هناك احتلال وعدوان
04:52 | 2026-02-05
05/02/2026 04:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير استقبل منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان
Lebanon 24
شقير استقبل منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان
04:33 | 2026-02-05
05/02/2026 04:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
Lebanon 24
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
04:30 | 2026-02-05
05/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-02-05
"خط بعبدا" شاهد.. ماذا يريد "حزب الله" عسكرياً؟
04:52 | 2026-02-05
بلدية راشيا الفخار تطالب بتدخل أمني لضبط المخالفات وحماية الأهالي
04:52 | 2026-02-05
الحاج حسن: المقاومة واجب عندما يكون هناك احتلال وعدوان
04:33 | 2026-02-05
شقير استقبل منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان
04:30 | 2026-02-05
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
04:07 | 2026-02-05
كرامي: فتح باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في اختصاصات صحية
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 12:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 12:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 12:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24