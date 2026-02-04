الجميل: "حزب الله" رهن قراره لإيران ونحنُ إلى جانب رئيس الجمهورية

قال "الكتائب " النائب سامي الجميل إنه على رئيس الجمهورية جوزاف عون والجيش تقديم ضمانات في مناطق نفوذ السلاح لتأمين حرية الانتخابات النيابية، وأضاف: "أنا مع أن تحصل الانتخابات على أساس أن يصوّت المغترب للـ128 نائبًا ولكن كيف ستؤمّن الدولة حرية الانتخابات في مناطق نفوذ والسلاح ما زال موجوداً فيها؟".



كلامُ الجميل جاء خلال حوارٍ سياسي عبر شاشة "تلفزيون " مع الإعلاميّ وليد عبود، إذ أكد أنّ "الطائفة الشيعية هي شريك هذا الوطن، كما أنها طائفة مؤسسة ويجب أن تشعر بالاطمئنان إذ أنه لا أحد ضدها".





ورأى الجميل أن "حزب الله رهن قراره لإيران وهذا ما يجعل كلام حزب الله ترجمة لسياسة وما تريده"، وتابع: "طالما النظام أخذ قراراً بالمحافظة على قاعدة عسكرية في لبنان فسيطلب من الحزب الاستمرار بالمنطق نفسه وعندما تقرر أنها لا تريده فسيأتي الحزب ويقول للرئيس بأنه يفكر بمعالجة الموضوع".





وأكمل:" لا يمكنهم أن يقرروا استراتيجية لبنان بل الحكومة، فاللبنانيون لا يريدون الحرب ويريدون تجربة أمر آخر لأن الحرب لم تحم لبنان بل الدبلوماسية والعلاقة الجيدة مع والدول العربية الصديقة ومحاولة ردع اسرائيل من خلال صداقاتنا في العالم، ولكن الأكيد أن المسلّحة لم تحم لبنان وجربناها وفشلت بعز قوتها وبوجود السيد حسن نصرالله والباليستي".





وسأل: "لماذا يتعاطى الإيراني معنا بطبقية فهل المطلوب أن يموت اللبناني من أجله وهو لا يموت من أجل اللبناني؟ فهل نحن درجة ثانية وهو درجة أولى؟".





وتابع: "الرئاسة رمز المؤسسات ودائماً كنا إلى جانب الرئيس لأنه مؤتمن على الدستور وعلى لبنان، ولكن في فترة الوصاية لم ندعمه لأنه لم يكن في خدمة لبنان، أما اليوم فقد عاد الرئيس ليكون في خدمة لبنان ومؤتمن على الدستور وطبيعي أن تكون الكتائب إلى جانبه".





وعن التحالفات الانتخابية، قال: "الماكينة الانتخابية تعمل والاتصالات مفتوحة بموضوع التحالفات هناك تواصل وكلام جدي مع ورغبة على الأقل من قبلنا وأقدّر من قبلهم أيضاً أن نتمكن بالفترة المفصلية أن نخوض معركة معاً خصوصاً أن كل ما اختلفنا عليه سابقاً انتهى، وبالتالي نحن على الموجة نفسها بأكثرية الملفات وحصل كلام جدي مع رئيس حزب القوات سمير جعجع وكانت الجلسة إيجابية جداً. بالعموم الرغبة موجودة ولكن بالتفاصيل هناك كثير منها لم نصل فيه إلى شيء نهائي وأتمنى ان نصل إلى ما يناسب مصلحة البلد ومصلحة الفريقين".





وعن موعد زيارته الجنوب أوضح أنها "ستحصل عندما لا يعود هناك تهديد أمني وعندما يتوقف التحريض والتهديد بالقتل وبروباغندا غسيل الدماغ باستعدائنا بشكل مستمر".