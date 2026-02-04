تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجميل: "حزب الله" رهن قراره لإيران ونحنُ إلى جانب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
04-02-2026 | 16:22
A-
A+
الجميل: حزب الله رهن قراره لإيران ونحنُ إلى جانب رئيس الجمهورية
الجميل: حزب الله رهن قراره لإيران ونحنُ إلى جانب رئيس الجمهورية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل إنه على رئيس الجمهورية جوزاف عون والجيش تقديم ضمانات في مناطق نفوذ السلاح لتأمين حرية الانتخابات النيابية، وأضاف: "أنا مع أن تحصل الانتخابات على أساس أن يصوّت المغترب للـ128 نائبًا ولكن كيف ستؤمّن الدولة حرية الانتخابات في مناطق نفوذ حزب الله والسلاح ما زال موجوداً فيها؟".
 
 
كلامُ الجميل جاء خلال حوارٍ سياسي عبر شاشة "تلفزيون لبنان" مع الإعلاميّ وليد عبود، إذ أكد أنّ "الطائفة الشيعية هي شريك هذا الوطن، كما أنها طائفة مؤسسة ويجب أن تشعر بالاطمئنان إذ أنه لا أحد ضدها".


ورأى الجميل أن "حزب الله رهن قراره لإيران وهذا ما يجعل كلام حزب الله ترجمة لسياسة إيران وما تريده"، وتابع: "طالما النظام الإيراني أخذ قراراً بالمحافظة على قاعدة عسكرية في لبنان فسيطلب من الحزب الاستمرار بالمنطق نفسه وعندما تقرر أنها لا تريده فسيأتي الحزب ويقول للرئيس بأنه يفكر بمعالجة الموضوع".


وأكمل:" لا يمكنهم أن يقرروا استراتيجية لبنان بل الحكومة، فاللبنانيون لا يريدون الحرب ويريدون تجربة أمر آخر لأن الحرب لم تحم لبنان بل الدبلوماسية والعلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة والدول العربية الصديقة ومحاولة ردع اسرائيل من خلال صداقاتنا في العالم، ولكن الأكيد أن المقاومة المسلّحة لم تحم لبنان وجربناها وفشلت بعز قوتها وبوجود السيد حسن نصرالله والباليستي".


وسأل: "لماذا يتعاطى الإيراني معنا بطبقية فهل المطلوب أن يموت اللبناني من أجله وهو لا يموت من أجل اللبناني؟ فهل نحن درجة ثانية وهو درجة أولى؟".


وتابع: "الرئاسة رمز المؤسسات ودائماً كنا إلى جانب الرئيس لأنه مؤتمن على الدستور وعلى لبنان، ولكن في فترة الوصاية السورية لم ندعمه لأنه لم يكن في خدمة لبنان، أما اليوم فقد عاد الرئيس ليكون في خدمة لبنان ومؤتمن على الدستور وطبيعي أن تكون الكتائب إلى جانبه".


وعن التحالفات الانتخابية، قال: "الماكينة الانتخابية تعمل والاتصالات مفتوحة بموضوع التحالفات هناك تواصل وكلام جدي مع القوات اللبنانية ورغبة على الأقل من قبلنا وأقدّر من قبلهم أيضاً أن نتمكن بالفترة المفصلية أن نخوض معركة معاً خصوصاً أن كل ما اختلفنا عليه سابقاً انتهى، وبالتالي نحن على الموجة نفسها بأكثرية الملفات وحصل كلام جدي مع رئيس حزب القوات سمير جعجع وكانت الجلسة إيجابية جداً. بالعموم الرغبة موجودة ولكن بالتفاصيل هناك كثير منها لم نصل فيه إلى شيء نهائي وأتمنى ان نصل إلى ما يناسب مصلحة البلد ومصلحة الفريقين".


وعن موعد زيارته الجنوب أوضح أنها "ستحصل عندما لا يعود هناك تهديد أمني وعندما يتوقف التحريض والتهديد بالقتل وبروباغندا غسيل الدماغ باستعدائنا بشكل مستمر".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: حزب الله رهن قراره لإيران وهذا ما يجعل كلام حزب الله ترجمة لسياسة إيران وإرادتها
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية لـ"حزب الله": إنخرطوا في مشروع الدولة
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: إطلالة الرئيس عون الأخيرة كانت مهمّة جدًّأ لناحية توضيح موقف الدولة الرسمي من سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تجميد الحوار بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الولايات المتحدة

الدول العربية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:33 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:07 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24