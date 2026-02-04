تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في منطقة صور.. لقاء لبناني - فلسطيني يؤكد وحدة الموقف في مواجهة التحديات
Lebanon 24
04-02-2026
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد لقاء لبناني – فلسطيني في دارة عائلة سالم (سامر الزير) في تجمع المعشوق - صور، ضم النائب علي خريس، وعدداً من قيادات حركة "أمل" وكوادرها، وأمين سر فصائل "منظمة التحرير
الفلسطينية
" و"حركة فتح" في منطقة صور توفيق عبدالله، وعدداً من قيادات وفتح في المنطقة كوادرها.
وتناول اللقاء مجمل التحديات التي تواجه المنطقة العربية وبخاصة
فلسطين
ولبنان، في ظل استمرار الاعتداءات
الإسرائيلية
على الشعبين اللبناني والفلسطيني، حيث أكد الفريقان "أهمية الحفاظ على العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين المناضلين والعمل على تعزيزها وتمتينها بما يخدم القضية الفلسطينية ولبنان".
وشدد الحضور على ضرورة "تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وبخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على
قطاع غزة
، وعدوان جيش
الاحتلال
الإسرائيلي
ومنظمة حراس التلال المتطرفة على أبناء
الضفة الغربية
والقدس الشريف".
كذلك، أكد الحاضرون "أهمية وحدة الصف اللبناني في الدفاع عن الأرض والسيادة وبخاصة في الجنوب الصامد الذي تعرض لتدمير واسع جراء العدوان الإسرائيلي".
وأشاد المجتمعون "بصمود وثبات أبناء الجنوب اللبناني وإصرارهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم على رغم المخاطر والتهديدات الإسرائيلية والدمار الذي لحق بمنازلهم مؤكدين أن هذا الصمود يشكل ركيزة أساسية في مواجهة الاحتلال".
وفي نهاية اللقاء، كرّم عبدالله النائب خريس، وقدّم إليه درع
القدس
"تقديراً لمواقفه الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية ووفاء لدوره الثابت في تعزيز العلاقات
اللبنانية
– الفلسطينية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طالب: مواجهة التحديات تبدأ بوحدة الموقف الشعبي والتحرك الدبلوماسي
Lebanon 24
طالب: مواجهة التحديات تبدأ بوحدة الموقف الشعبي والتحرك الدبلوماسي
05/02/2026 12:02:09
05/02/2026 12:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اكد خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني على أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة
Lebanon 24
الرئيس عون اكد خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني على أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة
05/02/2026 12:02:09
05/02/2026 12:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد: وحدة اللبنانيين أساس مواجهة العدوان والتحديات
Lebanon 24
مسعد: وحدة اللبنانيين أساس مواجهة العدوان والتحديات
05/02/2026 12:02:09
05/02/2026 12:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي بعد لقائه الخطيب: الوحدة الشيعية ركيزة مواجهة التحديات
Lebanon 24
عراقجي بعد لقائه الخطيب: الوحدة الشيعية ركيزة مواجهة التحديات
05/02/2026 12:02:09
05/02/2026 12:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الضفة الغربية
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
اللبنانية
قطاع غزة
الاحتلال
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
"خط بعبدا" شاهد.. ماذا يريد "حزب الله" عسكرياً؟
Lebanon 24
"خط بعبدا" شاهد.. ماذا يريد "حزب الله" عسكرياً؟
05:00 | 2026-02-05
05/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية راشيا الفخار تطالب بتدخل أمني لضبط المخالفات وحماية الأهالي
Lebanon 24
بلدية راشيا الفخار تطالب بتدخل أمني لضبط المخالفات وحماية الأهالي
04:52 | 2026-02-05
05/02/2026 04:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: المقاومة واجب عندما يكون هناك احتلال وعدوان
Lebanon 24
الحاج حسن: المقاومة واجب عندما يكون هناك احتلال وعدوان
04:52 | 2026-02-05
05/02/2026 04:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير استقبل منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان
Lebanon 24
شقير استقبل منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان
04:33 | 2026-02-05
05/02/2026 04:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
Lebanon 24
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
04:30 | 2026-02-05
05/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-02-05
"خط بعبدا" شاهد.. ماذا يريد "حزب الله" عسكرياً؟
04:52 | 2026-02-05
بلدية راشيا الفخار تطالب بتدخل أمني لضبط المخالفات وحماية الأهالي
04:52 | 2026-02-05
الحاج حسن: المقاومة واجب عندما يكون هناك احتلال وعدوان
04:33 | 2026-02-05
شقير استقبل منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان
04:30 | 2026-02-05
تحذيرات من مخاطر تسرب الغاز المنزلي: إرشادات وقائية لتفادي الحرائق والانفجارات
04:07 | 2026-02-05
كرامي: فتح باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في اختصاصات صحية
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 12:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 12:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 12:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24