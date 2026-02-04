تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

في منطقة صور.. لقاء لبناني - فلسطيني يؤكد وحدة الموقف في مواجهة التحديات

Lebanon 24
04-02-2026 | 16:51
في منطقة صور.. لقاء لبناني - فلسطيني يؤكد وحدة الموقف في مواجهة التحديات
في منطقة صور.. لقاء لبناني - فلسطيني يؤكد وحدة الموقف في مواجهة التحديات photos 0
عقد لقاء لبناني – فلسطيني في دارة عائلة سالم (سامر الزير) في تجمع المعشوق - صور، ضم النائب علي خريس، وعدداً من قيادات حركة "أمل" وكوادرها، وأمين سر فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"حركة فتح" في منطقة صور توفيق عبدالله، وعدداً من قيادات وفتح في المنطقة كوادرها.



وتناول اللقاء مجمل التحديات التي تواجه المنطقة العربية وبخاصة فلسطين ولبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعبين اللبناني والفلسطيني، حيث أكد الفريقان "أهمية الحفاظ على العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين المناضلين والعمل على تعزيزها وتمتينها بما يخدم القضية الفلسطينية ولبنان".



وشدد الحضور على ضرورة "تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وبخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، وعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة حراس التلال المتطرفة على أبناء الضفة الغربية والقدس الشريف".



كذلك، أكد الحاضرون "أهمية وحدة الصف اللبناني في الدفاع عن الأرض والسيادة وبخاصة في الجنوب الصامد الذي تعرض لتدمير واسع جراء العدوان الإسرائيلي".



وأشاد المجتمعون "بصمود وثبات أبناء الجنوب اللبناني وإصرارهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم على رغم المخاطر والتهديدات الإسرائيلية والدمار الذي لحق بمنازلهم مؤكدين أن هذا الصمود يشكل ركيزة أساسية في مواجهة الاحتلال".



وفي نهاية اللقاء، كرّم عبدالله النائب خريس، وقدّم إليه درع القدس "تقديراً لمواقفه الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية ووفاء لدوره الثابت في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية".
الضفة الغربية

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

قطاع غزة

الاحتلال

إسرائيل

