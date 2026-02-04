في منطقة صور.. لقاء لبناني - فلسطيني يؤكد وحدة الموقف في مواجهة التحديات

عقد لقاء لبناني – فلسطيني في دارة عائلة سالم (سامر الزير) في تجمع المعشوق - صور، ضم النائب علي خريس، وعدداً من قيادات حركة "أمل" وكوادرها، وأمين سر فصائل "منظمة التحرير " و"حركة فتح" في منطقة صور توفيق عبدالله، وعدداً من قيادات وفتح في المنطقة كوادرها.







وتناول اللقاء مجمل التحديات التي تواجه المنطقة العربية وبخاصة ولبنان، في ظل استمرار الاعتداءات على الشعبين اللبناني والفلسطيني، حيث أكد الفريقان "أهمية الحفاظ على العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين المناضلين والعمل على تعزيزها وتمتينها بما يخدم القضية الفلسطينية ولبنان".







وشدد الحضور على ضرورة "تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وبخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على ، وعدوان جيش ومنظمة حراس التلال المتطرفة على أبناء والقدس الشريف".







كذلك، أكد الحاضرون "أهمية وحدة الصف اللبناني في الدفاع عن الأرض والسيادة وبخاصة في الجنوب الصامد الذي تعرض لتدمير واسع جراء العدوان الإسرائيلي".







وأشاد المجتمعون "بصمود وثبات أبناء الجنوب اللبناني وإصرارهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم على رغم المخاطر والتهديدات الإسرائيلية والدمار الذي لحق بمنازلهم مؤكدين أن هذا الصمود يشكل ركيزة أساسية في مواجهة الاحتلال".







وفي نهاية اللقاء، كرّم عبدالله النائب خريس، وقدّم إليه درع "تقديراً لمواقفه الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية ووفاء لدوره الثابت في تعزيز العلاقات – الفلسطينية".

