مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ"أم تي في"







المنطقة والعالم يتحركان وفق الساعة الاميركية - الايرانية.







فالدول المعنية تعيش فترة حبس انفاس لمعرفة نتيجة المحادثات النووية بين ايران واميركا بعد غد الجمعة، لكن يبدو ان الانتظار لن يطول، فقبل قليل نقلت أكسيوس عن مسؤول أميركي ان المفاوضات قد انهارت.







وان المبعوثين الاميركيين الى المنطقة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيبحثان غدا الخميس في قطر ملف إيران ثم سيعودان الى ميامي في اميركا.







لبنانيا، تصريح النائب محمد رعد من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية اكد وجود تباين في المواقف والمقاربات، وان غلفه رعد بضرورة الابقاء على التواصل مع الرئيس.







اما في واشنطن فاللقاءات التي عقدها قائد الجيش العماد رودولف هيكل تحمل طابعا استثنائيا وتمحورت حول ثلاثة اهتمامات: الامن، دعم الجيش، الاستراتجية في المرحلة المقبلة.







في حين ان اجواء العاصمة الاميركية تفيد ان المسوؤلين الاميركيين يثمنون ما قام به الجيش الى الان، لكنهم يتوقعون خطوات اسرع وافعل مع التوجه الى شمال الليطاني والبقاع، وهم يريطون زيادة دعم الجيش باظهاره تقدما فعليا على الارض.





مقدمة "المنار"







الحكومة اللبنانية مقصرة بالوفاء بوعودها إن بتحقيق العدالة او الاصلاح.







لم يقلها اهل الجنوب والبقاع القابعون تحت عدوان صهيوني يومي باشكاله المتعددة، على عين الدولة ومساعيها الدبلوماسية، بل قالتها المنظمة الدولية لحقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي الذي تناول الواقع اللبناني.







فالمنظمة الدولية تحدثت عن تقاعس السلطة اللبنانية عن اتخاذ خطوات ملموسة لمساءلة اسرائيل عن جرائمها بحق اللبنانيين، وعن تخلف وزارة العدل بتقييم الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد الهجمات على الصحفيين، بل دعت المنظمة الدولية السلطات القضائية اللبنانية للمباشرة بتحقيقات محلية في انتهاكات تل ابيب لقوانين الحرب.







ولم يقف التقرير عند تقصير الحكومة عن تحقيق العدالة لابنائها المقتلين كل يوم من العدو الصهيوني ولضحايا انفجار مرفأ ، بل تطرق أيضا الى تعسف السلطة اللبنانية بوجه حرية الرأي والتعبير، حيث طلبت هيومن رايتس ووتش الكف عن استدعاء الصحفيين والنشطاء ردا على انتقاداتهم، وصوبت على لجنة الادارة والعدل مطالبة مجلس النواب بأن يضمن التزام القوانين المتعلقة بالإعلام وباستقلال القضاء.







هو رأي متخصص مستقل، هل سيستمع اليه المعنيون؟ ام سيعتبرون انه منحاز ضد السلطة واحزابها المولعة بالدبلوماسية وبالقانون الدولي؟ او قد تستدعى المنظمة الدولية الى التحقيق امام القضاء اللبناني لنيلها من سمعة السلطة وادواتها؟







وعلى مسمع اللبنانيين ، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: معنيون بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك وضرورة انهاء الاحتلال وحماية السيادة.







في مزيد الاعتداءات الصهيونية جريمة بحق البيئة والانسانية اقترفتها قوات الاحتلال عبر رش مبيدات فتاكة لاحراق المساحات الحرجية والزراعية على طول الحدود الجنوبية، وهو ما استنكره رئيس الجمهورية.







وعلى طول غزة وعرضها أكمل العدوان الصهيوني مجازره بحق اهل القطاع، ومانعا المرضى من عبور معبر رفح.







في الملف الايراني تتواصل المحاولات للعبور الى مفاوضات ايرانية اميركية قائمة على العدالة، فيما، يرى المتابعون جدية نحو الخطوة التي قد يكون موعدها الجمعة ومقرها عمان وليس تركيا.





مقدمة الـ"أو تي في"







المفاوضات الاميركية - الايرانية الى عمان بدل تركيا. أما جدول الاعمال، فمحصور بالملف النووي، وفق ما شدد عليه مسؤول ايراني رفيع لرويترز، في مقابل تأكيد اميركي على جدول فضفاض، يشمل الى الشأن النووي، الامكانات الصاروخية الايرانية ودعم الوكلاء الاقليميين.







وفي انتظار النتائج، مصالحة مرحلية بين رئيس الجمهورية وحزب الله، حيث اعلن النائب محمد رعد من بعبدا ان المطلوب أن نعالج اوضاعنا بالتصويب والتعاون وحسن التنسيق، متحدثا عن تولي الدولة مسؤولية حماية السيادة، ومساندتها عند الاقتضاء، ورفض كل اشكال التدخل والوصاية، على حد تعبيره.







وفي غضون ذلك، تبقى الملفات العالقة على حالها، وابرزها على مسافة ثلاثة اشهر من الموعد المحدد للانتخابات النيابية بموجب مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، مصير الاستحقاق الديموقراطي شبه الوحيد في البلاد.







ففي مقابل معلومات عن طبخة يجري انضاجها في الكواليس، تتجاوز الدستور والقانون بطبيعة الحال، تشديد على ان الخلافات على حالها، بين فريق يرفض اقتراع المنتشرين لنواب الداخل، وفريق لحس تبنيه لقانون الانتخاب النافذ بكامل مندرجاته عام 2017. اما الحكومة، فتتخذ موقف المتفرج، في انتظار الفرج السياسي من خلال تسوية يتوقعها الجميع.





مقدمة الـ"أل بي سي"







إن لم تحصل أي مفاجآت، وضمنها ضربة عسكرية أميركية تستهدف ايران، فإن العالم سيكون أمام مفاوضات بين واشنطن وطهران الجمعة، يمثل فيها ستيف ويتكوف، المبعوث الرئاسي ، بلاده, يقابله من جهة طهران, عباس عراقجي.







حتى هذا اصبح غير مؤكد، بعدما نقل موقع اكسيوس منذ قليل، ان خطط اجراء المحادثات تنهار، وان واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها الجمعة.







الضائع اذا الان، مكان المفاوضات وشكلها وجدولها.



إيران تريدها في سلطنة عمان, ووزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو يقول :المكان قيد الدراسة.







ايران تصر على انها محصورة بالملف النووي، وروبيو مصر على ان تشمل الصواريخ الباليستية لكي تخرج بمغزى، لترد طهران عبر مصدر لرويترز فتقول: المحادثات معنا في عمان، وهي ستقتصر على البرنامج النووي، وبرنامج الصواريخ خارج النقاش.







الضائع ليس هذه النقاط وحسب، انما نتائج التفاوض.







فهل ستؤدي الى حل مبني على ما اعلنه مسؤول خليجي، أوضح ان المباحثات ستبدأ من الملف النووي، لتتناول تدريجيا الملفات الاخرى؟







أم أن المصرة على ان يشمل التفاوض الصواريخ الباليستية، ستتدخل مباشرة في ضرب ايران، وهي طالبت واشنطن بضوء اخضر يفتح اجواء ايران امامها؟







وحدها واشنطن تملك الاجابة، لا على مستوى ايران وحسب, انما المنطقة ككل، ومن بينها .







وبعض كبار مسؤوليها العسكريين والسياسيين, استمعوا الى الرسالة التي نقلها قائد الجيش العماد ردولف هيكل اليهم، ومفادها: كلما تأخر دعم الجيش اللبناني، تواصلت الضربات الاسرائيلية، كلما تعقدت الامور في لبنان.





مقدمة "الجديد"







تجمعت غيوم التفاوض في سماء عمان "فرعدت" وأمطرت لقاء في لبنان أعاد "زمان الوصل" بين بعبدا وحارة حريك باجتماع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف







وفي خطاب ما بعد اللقاء رسم خطوط المرحلة بالتلاقي والوحدة لإنعاش السيادة الوطنية المقيمة في غرفة العناية الفائقة بحسب رعد الذي أقر بضرورة التماسك ومعالجة الأوضاع بالحوار والتعاون لمواجهة مخاطر الاحتلال والوصايات كل من موقعه وموقفه. وأقوم المواقف هو ما يجمع وارجح التفاعلات هو ما ينطوي على الواقعية والإيجابية.







ومن هنا أكد رعد مساندة الحزب للدولة عند الاقتضاء.







وعملا بمبدأ الوقوف وراء الدولة انتهى كلام المنبر بالاتفاق على مواصلة التلاقي والتشاور لتحقيق الاهداف والاولويات بأسرع وقت وأقل كلفة وبأسوب مضمون ترك لقاء بعبدا ارتياحا بعدما أصيبت البلاد" بهزة" خطاب الأمين العام وإعلان "النفير" والانغماس بمغامرة إسناد إيران، الأمر قوبل بموجة رفض وحدت لبنان بكل أطيافه في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل.







ومن بعبدا اتجهت الأنظار إلى واشنطن حيث يبنى المقتضى على "هيكل" إذ وجدت جولة قائد الجيش مستقرها اليوم داخل الكونغرس في برنامج حافل باللقاءات الأمنية والسياسية بعد "كلام السفارة" والأمل بتنفيذ خطة حصر السلاح كاملة في القريب العاجل، وهو الاختبار الأهم للدولة في بسط سلطتها عبر شرعية المؤسسة العسكرية التي لا شريك لها، كترجمة عملية للتعهدات اللبنانية إن كان لجهة التوافق الفرنسي الأميركي لدعم مؤتمر باريس أم لناحية المساعي الإقليمية لتثبيت الاستقرار في البلد "الهش" الواقف على ضفة مرحلة إقليمية دقيقة لا تسمح له بافعتال مغامرات تودي به للانتحار وللعزلة القاتلة تماما كما دقة اللحظة الإقليمية التي ضبطت وقتها على وقائع الأزمة الإيرانية الأميركية حيث الأمور لم تعد تحتمل المراوحة ولا تدوير الزوايا.







فعلى "مسقط" حجر من طهران سيجتمع الضد بضده بعدما رسا المكان والزمان على سلطنة عمان لاستضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المرتقبة يوم الجمعة المقبل ومن "راس لراس" سيتفاوض الطرفان حول "الرؤوس" النووية وموادها المخصبة لأغراض استخدام اليورانيوم السلمية على أن يتدرج جدول الأعمال نزولا نحو الصواريخ البالستية وباقي المسائل العالقة حول رفع العقوبات وإن كان المعلن فقط هو البرنامج النووي الايراني إلا أن الإطار العام فوق الطاولة وتحتها قيد الدرس وأمامها ستجلس طهران مع "الشيطان الأكبر" مع استبعاد مشاركة أطراف أخرى نشطت في الأيام الأخيرة إن كان باللقاءات أم بالاتصالات تزامنت مع تسليم بنيامين نتنياهو لاءاته المتعلقة بالمفاوضات إلى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وتتصدرها أزمة الصواريخ البالستية اللغم الذي وضعه نتنياهو لتفجير طريق الاتفاق لأن نجاحه لن يحقق لنتنياهو قبل الانتخابات المقبلة النصر المطلق الذي وعد به.







وبعد فسحة التفاؤل خيم التشاؤم منذ قليل بإعلان إكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي بإلغاء محادثات يوم الجمعة وأضاف المسؤول الأميركي: ابلغنا إيران أن الخيار إما هذا أو لا شيء... فأجابوا: لا شيء أما ما هو الشيء فالعلم عند ترامب.





Advertisement