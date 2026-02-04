تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

زيارة غير عادية!

Lebanon 24
04-02-2026 | 22:59
A-
A+
زيارة غير عادية!
زيارة غير عادية! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ميشال نصر في" الديار": بكل المقاييس، لم تكن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى العاصمة الاميركية عادية، فهي جاءت بعد أخذ ورد رافق تأجيلها عشية سفره، والاهم انها تأتي في ظل توتر داخلي لبناني على عملية "حصر السلاح"، ودولي - اقليمي عنوانه السباق بين الاستعدادات العسكرية والمفاوضات السياسية بين واشنطن وطهران، والذي سيحسم بشكل او بآخر، ملفات المنطقة ومن بينها لبنان. واضح حتى الساعة ان الزيارة جاءت ناجحة، بدليل مروحة اللقاءات التي عقدها هيكل، مع كل الجهات المقررة في الدولة الاميركية، وان قصد القيمون على الكونغرس، توجيه "رسالة ما" عبر جلسة استماع في الكونغرس، تم تأمين حشد كبير ونوعي لها، تكلم امامهم مجموعة من الشخصيات المعروفة بمواقفها المتشددة من الملف اللبناني، ابرزها: رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب الأميركي مايك مولر، ونائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الادنى دايفيد شينكر، والتي تجمع اوساط الكونغرس على ان مداخلاتهم تركت أثرها الكبير على اصحاب القرار، وستساهم حتما في تحديد مسار الموقف الاميركي من بيروت خلال الفترة القادمة.
وتشير مصادر شاركت في الجلسة، ان الانطباع الذي خرج به الحاضرون بعد سلسلة نقاشات، خلاصته أن بعض من في الإدارة الأميركية يعتبر "خطوات الحكومة اللبنانية بطيئة، وهي لا تملك ترف الوقت ، والمطلوب اجراءات عملية". علما ان المداخلات لم تقتصر على ملف "حصر السلاح"، بل طال الواقع السياسي في لبنان ومرحلة ما بعد "السلاح"، ونتائج الانتخابات النيابية المتوقعة، وتحقيق الاصلاحات، وكلها شروط اساسية لتواصل اميركا دعمها، متوقفة عند مداخلة مولر، الذي اعتبر ان "لبنان يقف على مفترق طرق"، لافتا إلى أنّ نفوذ حزب الله "تراجع بشكل كبير"، مشيرا إلى أنّ الفضل في ذلك يعود إلى حدّ كبير، حسب زعمه إلى "الإجراءات الإسرائيلية الحاسمة".
ورأت المصادر الى أن توقيت عقد جلسة الاستماع، يحمل دلائل ورسائل سياسية بأن الموقف الاميركي لم يتغير، وان لا مساعدات بالمجان ما لم يلتزم لبنان بالشروط المطلوبة، في ظل "الاستياء الكبير" في الادارة من رفض السلطة اللبنانية لمحاولة اميركية جدية، هدفت لتأمين لقاء عسكري مباشر بين ضباط لبنانيين و"اسرائيليين" برعاية مباشرة من الادميرال براد كوبر، في مقر قيادة القيادة الاميركية الوسطى، وهو ما انعكس على اجواء اللقاءات، التي اقتصرت على الوفد العسكري اللبناني، الذي لم يضم ايا من الضباط اللبنانيين المشاركين في "الميكانيزم"، وممثل فرنسا فيها، وغياب الفريق الاسرائيلي.
واعربت المصادر عن اعتقادها بان عمر الميكانيزم بات بحدود اشهر معدودة، لن يتخطى شهر ايار، وان القرار حسم لجهة عودتها الى طابعها العسكري البحت، على ان يشارك المدنيون حصرا ولآخر مرة في اجتماع شباط.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: زيارة قريبة للجنوب لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بتمويل دولي
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث عن إعادة جدولة زيارة قائد الجيش لواشنطن...دعم دولي للمسار الدبلوماسي
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اختتم زيارته الى سلطنة عمان وعاد الى بيروت
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
اعادة تموضع اسرائيلية جنوبا وأنماط حدودية يدرجها "الحزب" في مواجهة غير مسلحة ‏
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

قائد الجيش

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:33 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:07 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24