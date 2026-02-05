تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رصد لبناني لمسار المفاوضات الاميركية- الإيرانية.. حزب الله في بعبدا "لتأكيد الحرص على التفاهم والتعاون"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-02-2026 | 01:00
A-
A+
رصد لبناني لمسار المفاوضات الاميركية- الإيرانية.. حزب الله في بعبدا لتأكيد الحرص على التفاهم والتعاون
رصد لبناني لمسار المفاوضات الاميركية- الإيرانية.. حزب الله في بعبدا لتأكيد الحرص على التفاهم والتعاون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تركزت الأنظار في الساعات الماضية على تطور المساعي بشأن  المفاوضات الاميركية - الايرانية، والمساعي التي تتولاها مصر مع واشنطن واطراف "اللجنة الخماسية" ولبنان من اجل تثبيت الاستقرار في الجنوب، ومعالجة هادئة ودبلوماسية للخطوات المتعلقة بحصر السلاح، وسط ارتفاع اللهجة اللبنانية الرسمية بوجه الاحتلال الاسرائيلي، مما دفع بالرئيس جوزاف عون أن يطلب من الخارجية إعداد ملف شكوى ضد استخدام اسرائيل مبيدات ابادة للنبات، وسامة في القرى الحدودية، واعلان الرئيس نواف سلام ان اسرائيل لا تزال تحتل اراضٍي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يومياً، وفي ظل هذا الواقع من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام.
وعشية وصول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الى بيروت، عُلم ان الرئيس عون سيرأس  وفد لبنان الى مؤتمر دعم الجيش المرتقب في 5 آذار في باريس وهو تلقّى دعوة لهذا الغرض الى جانب 50 دولة دعاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لحضور المؤتمر والمشاركة في القرارات الآيلة الى دعم المؤسسات العسكرية والامنية اللبنانية.
وبعيداً عن الاضواء، تستمر الاتصالات المصرية - الاميركية مع لبنان لمنع اي تصعيد، وتثبيت الاستقرار عند الحدود الجنوبية.
سياسيا،  زار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رئيس الجمهورية جوزاف عون مساء أمس للمرة الأولى بعد التوتر الواسع الذي شاب علاقة "حزب الله" برئاسة الجمهورية أخيراً. 
وتلا رعد بياناً على الاثر عكس بوضوح اتجاه الحزب إلى التخفيف من حدّة التوتر مع الرئاسة الأولى، إذ شدد على "الحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك بين اللبنانيين ومعالجة أمورنا بالتنسيق والتعاون والحوار"، وأكد "اننا حريصون على التفاهم والتعاون لتحقيق مصالح اللبنانيين جميعا"، وأعلن الاتفاق مع رئيس الجمهورية على استمرار التلاقي والتواصل.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن اللقاء كان إيجابياً وأشبه بمصارحة بروح من المسؤولية الوطنية، وكل شرح وجهة نظره، وكما هناك تباينات هناك أيضاً مساحة مشتركة واسعة يبنى عليها في التوفيق بين المقاربات والاختلافات للوصول إلى مقاربة ورؤية وطنية تحمي لبنان وسيادته وأرضه وتردع الاحتلال وتحرّر الأرض وتعيد الأسرى وتعيد الإعمار. كما تمّ الاتفاق وفق المصادر على حفظ كلّ طرف للآخر رأيه ووجهة نظره واعتباراته ومعطياته ودوره وموقعه، لا سيما موقع رئيس الجمهورية الذي يتصدّى للضغوط الخارجية الكبيرة التي يتعرّض لها لبنان بموازاة الضغط العسكري الإسرائيلي.
وأضافت المصادر: إنّ التطورات السريعة والساخنة على الصعيد الأميركي – الإيراني واحتمال الضربة العسكرية والتداعيات الكبرى على المنطقة، وعلى لبنان بشكل خاص، سرعت في عقد اللقاء كخطوة استباقية لتحصين الساحة الداخلية والوحدة الوطنية إزاء أي تداعيات خطيرة.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: المسار الديبلوماسي لنزع سلاح "حزب الله" وصل إلى طريق مسدود
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندعو أصدقاءنا اللبنانيين إلى التركيز على التفاهم والحوار بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيتدخّل "حزب الله" في الصراع الأميركيّ – الإيرانيّ؟
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عون مرتاح لموقف بري و"حزب الله" منزعج من "نصائح بعبدا"
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 12:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وزير الخارجية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:52 | 2026-02-05
Lebanon24
04:33 | 2026-02-05
Lebanon24
04:30 | 2026-02-05
Lebanon24
04:07 | 2026-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24